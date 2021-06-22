　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

南方五省用電緊張　廣東工廠錯峰限電埋經濟未爆彈

▲大陸南方省份5月起電力出現吃緊情況。（圖／CFP）

▲大陸南方省份5月起電力出現吃緊情況。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期受高溫天氣、煤價攀升等因素影響，多地電力供應出現問題，以南方五省最為嚴重，包括廣東、廣西等地及送電大省雲南都先後祭出限電措施。廣東自5月中旬起，在下轄17個地級市輪流實施「有序供電」，錯峰用電的情況導致多數工廠不得不間歇停工應對「電荒」，對大陸整體經濟年度發展埋下一顆未爆彈。

▲廣東缺電情況嚴重，東莞地區部分工廠錯峰用電導致產能受影響。（圖／CFP）

▲廣東缺電情況嚴重，東莞地區部分工廠錯峰用電導致產能受影響。（圖／CFP）

大陸國家發改委發言人孟瑋17日於記者會上表示，廣東、雲南自5月中旬起出現電力供需緊張情況，主因來自於工業生產快速恢復、高溫天氣加大用電負荷及水電發電不足等問題，「隨著汛期到來水電出力增加，南方區域用電緊張局面有望進一步得到緩解。」

廣東受持續高溫、局部地區負荷增長遠超預期等情況影響，部分尖峰時刻出現電力吃緊現象。錯峰用電的使用條件下，部分工廠並進行「開六停一」、「開五停二」或「開四停三」的供電模式，連帶使工廠交貨時間受影響，蝶變效應或造成全球產業鏈出現斷層。

據了解，雲南為送電大省，除自身使用外，還得負擔廣東及廣西送電的任務。不過，受到雲南電煤運輸採購困難、火電開機不足半數、迎峰度夏前機組檢修等原因疊加，供電能力不斷受限。

此外，近日也傳出內蒙、四川等地有缺電危機。對此，大陸當局將矛頭指向虛擬貨幣「礦機」，下令嚴格執行取締任務。內蒙及四川皆為全球最大的比特幣「礦場」之一，當地政府在金融監管機關要求下，重點清理境內各「礦場」，並要求電力公司中斷供電，同時緩解用電緊張的情況。

ET快訊
啦啦隊女神「緊貼新玩具」畫面超兇！　粉絲急喊：衣服穿好
這家20年老牌牛排館積蓄快賠光！　忍痛停業
快訊／強對流雨帶移入　新北、桃園8縣市升級「豪雨警戒」
連兩天確診跌破百人　醫曝2條件「才能解除三級警戒」
台灣去年援贈10萬片口罩　立陶宛以2萬劑疫苗當回禮
快訊／新北果菜公司全員篩完　3626人快篩結果出爐
獨／偷打「順風車疫苗」　公司高層：低調勿宣揚
中職將在下周復賽　分5個場地進行比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國夢包含「祖國統一」　中共黨校副校長：就在不太遠的將來

他瞞老婆網購PS5！快遞小哥「喵語暗號」半夜送貨　下秒悲劇了

南方五省用電緊張　廣東工廠錯峰限電埋經濟未爆彈

陸智慧高鐵動車組擴大投運　自動駕駛最高可達350公里／時

大陸公布「4款可供出口」疫苗清單！　康希諾疫苗「只需打一針」

埃及出發2恐怖航班落地！　「機上108人」PCR陽性

聘禮要求太過分！孕婦「婚禮前2天」被退婚　向男友怒討4百萬元

男大生直擊室友出軌！錄「香豔畫面」傳正牌女友　正義換挨告GG

和媽媽吵架！13歲女怒吞3塊美工刀刀片　醫：已排進結腸中

港蘋部分員工辭職影響運作　動新聞總監張志偉已離任

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

中國夢包含「祖國統一」　中共黨校副校長：就在不太遠的將來

他瞞老婆網購PS5！快遞小哥「喵語暗號」半夜送貨　下秒悲劇了

南方五省用電緊張　廣東工廠錯峰限電埋經濟未爆彈

陸智慧高鐵動車組擴大投運　自動駕駛最高可達350公里／時

大陸公布「4款可供出口」疫苗清單！　康希諾疫苗「只需打一針」

埃及出發2恐怖航班落地！　「機上108人」PCR陽性

聘禮要求太過分！孕婦「婚禮前2天」被退婚　向男友怒討4百萬元

男大生直擊室友出軌！錄「香豔畫面」傳正牌女友　正義換挨告GG

和媽媽吵架！13歲女怒吞3塊美工刀刀片　醫：已排進結腸中

港蘋部分員工辭職影響運作　動新聞總監張志偉已離任

立陶宛27.8萬確診、4367死亡　仍捐2萬劑AZ疫苗報答台灣

報稅期限倒數計時！8成5已申報「全靠網路、手機」

深夜見女童落單　屏東男謊稱找廁所暗巷強拉做這壞事

寡婦寂寞看A片「調最大聲 」仍靜音　鄰居喇叭大放出已嗨爆！

網紅控《七龍珠》種族歧視！　批超級賽亞人「金髮碧眼」：崇尚白人主義

東奧剩30天！東京增435例疫情出現「反彈徵兆」　網憂：還要辦？

指揮中心7／1起擴大接種14類對象　桃園啟動造冊：需要相當多疫苗

西門町24家店歇業！他嘆疫情「無差別廝殺」　網曝1關鍵：撐不下去

林濁水質疑柯文哲雙標　「把美國當黑道老大」讚布拉格市長見真情

國民黨遭譏接受美援更像乞丐　李德維反批蔡政府跟第三世界搶疫苗

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

大陸熱門新聞

「遊戲王卡」拍賣價飆破3.7億！26歲原卡主身分曝

邱毅赴廈門打疫苗　曝台灣藝人施打名單

這個縣最嚴防疫勝過北京！　21+14住好住滿

山下3熊民宅外出沒　藏獒1對3逼退

埃及出發2恐怖航班落地！　機上108人PCR陽性

男大生直擊室友出軌！錄香豔畫面傳正牌女友

聘禮要求太多　女被退婚怒討4百萬

美贈台250萬劑莫德納　國台辦批評

港蘋「財經版網頁」停止更新 停刊關鍵得看「這件事」處理進度

汽車銷售噱頭：買車可抱親一下

大陸駐美大使崔天凱PO辭別信！近日將返國

陸委會曝光一中承諾書　國台辦回應

澳門：台灣移入確診者「隱瞞去過印度」

大陸公布「4款出口」新冠疫苗清單！

更多熱門

相關新聞

哈薩克「中亞最大」陸上風電運行 陸投資興建「可滿足1百萬戶」

哈薩克「中亞最大」陸上風電運行 陸投資興建「可滿足1百萬戶」

大陸國家電力投資集團有限公司（下稱國家電投）在哈薩克興建的風電系統於昨（20）日成功併網運行。這項工程於2019年7月開工建設，為中亞地區裝機容量最大的風電項目。該風電系統投產後，每年3.5億千瓦時的電能將改善哈薩克南部地區的缺電現狀，滿足該地區一百多萬戶家庭的用電需求。

CNN曝台灣晶片廠危機：缺水更嚴重

CNN曝台灣晶片廠危機：缺水更嚴重

中國打擊比特幣挖礦和交易行為

中國打擊比特幣挖礦和交易行為

一日發電量可使50萬人用一年 白鶴灘水電站掌握混凝土控溫

一日發電量可使50萬人用一年 白鶴灘水電站掌握混凝土控溫

大陸南方也傳出電荒　雲南、廣東、廣西啟動「有序限電」

大陸南方也傳出電荒　雲南、廣東、廣西啟動「有序限電」

關鍵字：

電力限電缺電供電挖礦電煤

讀者迴響

熱門新聞

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

微解封？陳時中明天宣布！

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面