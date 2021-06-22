南方五省用電緊張　廣東工廠錯峰限電埋經濟未爆彈

▲大陸南方省份5月起電力出現吃緊情況。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期受高溫天氣、煤價攀升等因素影響，多地電力供應出現問題，以南方五省最為嚴重，包括廣東、廣西等地及送電大省雲南都先後祭出限電措施。廣東自5月中旬起，在下轄17個地級市輪流實施「有序供電」，錯峰用電的情況導致多數工廠不得不間歇停工應對「電荒」，對大陸整體經濟年度發展埋下一顆未爆彈。

▲廣東缺電情況嚴重，東莞地區部分工廠錯峰用電導致產能受影響。（圖／CFP）

大陸國家發改委發言人孟瑋17日於記者會上表示，廣東、雲南自5月中旬起出現電力供需緊張情況，主因來自於工業生產快速恢復、高溫天氣加大用電負荷及水電發電不足等問題，「隨著汛期到來水電出力增加，南方區域用電緊張局面有望進一步得到緩解。」

廣東受持續高溫、局部地區負荷增長遠超預期等情況影響，部分尖峰時刻出現電力吃緊現象。錯峰用電的使用條件下，部分工廠並進行「開六停一」、「開五停二」或「開四停三」的供電模式，連帶使工廠交貨時間受影響，蝶變效應或造成全球產業鏈出現斷層。

據了解，雲南為送電大省，除自身使用外，還得負擔廣東及廣西送電的任務。不過，受到雲南電煤運輸採購困難、火電開機不足半數、迎峰度夏前機組檢修等原因疊加，供電能力不斷受限。

此外，近日也傳出內蒙、四川等地有缺電危機。對此，大陸當局將矛頭指向虛擬貨幣「礦機」，下令嚴格執行取締任務。內蒙及四川皆為全球最大的比特幣「礦場」之一，當地政府在金融監管機關要求下，重點清理境內各「礦場」，並要求電力公司中斷供電，同時緩解用電緊張的情況。