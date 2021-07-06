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獨／母遭酒駕撞死美髮師被起訴　黃暐瀚：勿枉勿縱，尊重檢調結果

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃暐瀚5月間也曾向媒體表示尊重檢調偵辦。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

名嘴黃暐瀚母親5月初凌晨3時許獨自外出時，遭方姓美髮師酒駕賓士車高速撞上，經搶救不幸宣告不治；另外，檢方還查出方在案發前一天還酒駕闖紅燈被查獲，台中地檢署依公共危險以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴。對此，黃暐瀚表示，起訴書他昨晚就已收到，「勿枉勿縱」，尊重檢調的偵辦結果。

台中地檢起訴內容出爐後，《ETtoday新聞雲》向黃暐瀚表示關心，他稍早回應全文入下：

「謝謝關心，起訴書，我昨天就收到了，我知道地檢的決定，誠如我之前在殯儀館跟大家的報告。勿枉勿縱，我們尊重檢調的偵辦結果。沒有多餘要跟大家報告的，也很謝謝前段時間，在台中受到大家的幫忙。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃暐瀚今日表示尊重檢調偵辦結果。（圖／截取自LINE對話）

全案發生在5月5日凌晨3時許，當時黃暐瀚的母親因為肚子餓外出買東西吃，卻在台中市南區東興路一段、樹義一巷路口附近，遭到疾駛而來的賓士猛力撞上，遭到對方拖行長達50公尺，頭部因此重創、全身多處骨折命危，而經送醫搶救之後，仍是不幸宣告不治。

誇張的是，根據現場目擊者指出肇事的方男第一時間下車並未上前救人，而是轉身前往後方的超商買了一罐啤酒喝，當警方到場酒測時，測值還高達0.4mg/L，令外界懷疑方男是否意圖藉由「事故後喝酒」影響測值，並以此規避酒駕刑責。經檢警偵辦，台中地檢署依公共危險以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。

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黃暐瀚酒駕美髮師

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