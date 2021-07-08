男子酒駕撞車翻覆　麻警查處逮捕「零容忍」!

▲潘姓男子疑酒駕失控撞及王姓女子自小客車後翻車，潘男酒測值超標，被當場逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區忠孝路與文昌路口，7月6日晚上8時許發生一起交通事故，47歲潘姓男子駕車沿文昌路南往北直行行駛至忠孝路路口右轉彎時，碰撞停等紅燈42歲王姓女子所駕自小客車後翻車，麻豆分局警方據報立即到場查處，測得潘男酒測值1.3毫克，警方逮捕潘男依公共危險罪嫌送辦。

警方說，潘男撞及王女車輛後翻車，造成王女之自小客車左前車頭損毀外，也波及另一側路邊自小客車，幸現場無人受傷，該起事故發生時恰巧有民眾經過，並將行車紀錄器影像上傳臉書「麻豆人大集合」，引發網友熱議。

麻豆分局警方獲報後即時到場處理，員警發現潘男身上酒味濃厚，施行酒測後，酒精濃度高達每公升1.3毫克，超過法定標準值，員警立即逮捕潘男，全案依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，防疫期間因應民眾生活型態改變，日間飲酒機率升高，在交通執法方面，取締酒駕執行時段調整外，執法密度持續加強；另在交通安全宣導方面，則透過影片案例分享，在臉書、LINE群組平臺進行空中宣導，加強宣導民眾交通安全觀念。

麻豆分局長邱顯良表示，酒後駕車零容忍，呼籲民眾勿於防疫期間，仍應遵守各項交通法令，麻豆分局持續落實交通執法，期降低酒後駕車案件，守護民眾生命財產安全。

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