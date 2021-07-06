16hrs前剛酒駕被請回！美髮師又豪飲43杯威士忌　凌晨撞死黃暐瀚母

▲酒駕撞死黃暐瀚母親，台中美髮師被起訴。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

名嘴黃暐瀚的陳姓母親5月5日凌晨3時許獨自外出，卻遭到方姓美髮師酒後駕駛賓士高速撞斃，而更誇張的是，方男在肇事前16小才因酒駕闖紅燈案件被放出警局。怎料，他竟不知悔改，一從警局出來之後沒多久，又和朋友到KTV喝酒歡唱，接著又酒駕上路，釀成黃暐瀚母親死亡的慘劇。

這起事件發生之前，方男先是於5月4日凌晨1時許，和朋友在某間火鍋店連喝了含有酒精的湯數碗，而其酒駕開車離開現場後，恰巧因闖紅燈遭警方攔查。警方對其進行酒測後發現，其酒測值超標，因此將其帶回警局，而方男在進行完相關筆錄之後，於同日上午11時37分離開警局。

不過，更誇張的是，方男分明才剛因酒駕被攔查，竟然又於同日晚間10時許，與友人到某KTV歡唱、飲酒，而其明知自己在席間豪飲了43杯威士忌，卻仍是於5日凌晨3時許堅持開車離開現場，而當時陳婦因為肚子餓外出買東西吃，卻在台中市南區東興路一段、樹義一巷路口附近，遭到方男駕駛的賓士猛力撞上，並遭對方拖行長達50公尺，頭部因此重創、全身多處骨折命危，而經送醫搶救之後，仍是不幸宣告不治。

另外，方男肇事之後，第一時間竟未下車察看陳婦傷勢，而是到超商內購買啤酒飲用，想以此方式為自己脫罪。對此，檢方調查偵辦之後，依公共危險致死罪嫌將其起訴。