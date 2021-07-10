微解封下的群聚風險！人潮湧進桃園永安漁港　竹圍卻遊客零星

記者陳雕文／綜合報導

「微解封」制度模稜兩可，各地標準不一被民眾罵爆，但民眾因為疫情的關係實在悶壞了，最近到了假日開始「自我解封」趴趴走，本月3日、4日有大批遊客擠進宜蘭頭城的大溪漁港，到了10日桃園永安漁港也塞滿人潮，但同在桃園的竹圍漁港卻只有零星遊客，形成強烈對比。

▲桃園永安漁港人潮滿滿。（圖／記者楊詩益攝）

由於新北市仍呈現三級警戒的狀態，多數場所不開放，因此增加民眾跨區觀光的意願，淡水蕭姓女士表示，在新北連電影院都進不去，放假的時候當然會希望往其他地縣市跑，這個疫情真的讓人悶太久了。

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▲人潮擠進永安漁港。（圖／記者楊詩益攝）

據了解，桃園竹圍漁港曾經肩負海防功能，後來轉型為觀光休閒型漁港，和基隆碧砂漁港、新北石門富基漁港並稱為北台灣三大漁獲供銷地。但《ETtoday新聞雲》記者10日實地走訪竹圍漁港，發現旅客零星，但到了桃園永安漁港時嚇一大跳，裡頭塞滿了人潮！

由於中央地方對於「微解封」策略都不同調，資深媒體人趙少康批評，微解封其實是「偽」解封！並認為指揮中心的鬆綁決策最後可能會因疫情再度爆發，全台重回三級，甚至更高強度的警戒管制。

▼相比之下，竹圍漁港海鮮餐廳持續停業，漁市旅客零星，2港形成強烈對比。（圖／記者楊詩益攝）