蔡炳坤稱設籍施打率看看就好　林穎孟：難怪柯文哲對北農確診數麻木

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員林穎孟9日在臉書指出，台北75歲以上疫苗接種率在六都中是倒數第二，但台北市副市長蔡炳坤則說，疫苗施打不分戶籍，如今又回頭統計各縣市設籍打了多少，非常沒有意義，看看就好。對此，林穎孟10日下午反嗆北市府「真柯學」，數字都看看就好，難怪之前台北市長柯文哲對群聚徵兆一個月之久的北農感染確診數字如此麻木不仁。

林穎孟9日依據中央流行疫情指揮中心統計數據，指出台北市75歲以上疫苗接種率51.29％，低於全國平均55.51％，在北基桃生活圈最後一名，六都倒數第二，台北市作為首都，長者疫苗接種成績不只低於全國平均，還是吊車尾，「柯市長可接受嗎？」

蔡炳坤10日下午在北市防疫記者會上則表示，疫苗接種不限設籍與否，有很多中南部長者到北市跟孩子住，所以市長都一再強調在北市接種疫苗，不論是預約或電話登記，都不限戶籍；而北市每一批都有做核算，大概都在14％至15％左右（非設籍台北卻在台北施打）。

蔡炳坤說，本來說不限設籍，現在又回過頭統計每個縣市設籍打了多少、比率多少，「我覺得是非常沒有意義的事情」，這些數字看看就好，應該還是把重點放在如何讓長者都能接種疫苗。

林穎孟不滿北市府回應，同日下午在臉書發文反擊，北市府「真柯學」，柯文哲每天喊疫苗不夠，但到手疫苗卻進度落後，長者重症風險最高，所以才優先接種，沒想到竟如此輕率。

林穎孟指出，一、台北市本身還有一半高齡長輩沒打疫苗，至今沒有規劃進一步解決方案，因為數字看看就好？北市府說「如何讓長者都打到疫苗才是重要的事」，既然是重要的事，講完還是沒提出任何後續因應規劃。

二、別的縣市也有打不在籍長者，與在籍長者接種率相關性為何，有因此擠壓北市本身高齡長者打疫苗權益或意願嗎。北市府講完也未提出數字分析與因應措施，因為數字看看就好？

三、台北市長輩接種疫苗政策，沒有計程車接送、停車優惠配套措施，沒有就近設立社區和大型施打站，比方大安文山長輩就會希望在和平籃球場設立施打站，而非搭很久捷運還要走路才會到的花博。

「數據顯示，花博大型施打站不是此次長輩首選，市府沒有相關研究檢討策略，因為數字看看就好？」林穎孟再嗆，北市府真天才，數字都是看看就好，難怪之前柯文哲對群聚徵兆一個月之久的北農感染確診數字如此麻木不仁，辯稱不是群聚、沒那麼嚴重。

林穎孟表示，奉勸柯市長，做事不能滿口科學，做起來卻是「數字看看就好」，數字看完應認真解決問題，提出因應配套方案。

林穎孟說，北市一直當北基桃生活圈最後一名，要進步的方法無他，就是疫調要精準、疫苗施打要確實，拜託柯市長，每天忙於噴政治口水有什麼用，數字會說話，應好好專心防疫，才能讓台北真正清零，在7月26日以後解除三級。