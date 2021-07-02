陳亭妃、陳怡珍姐妹挺醫護　結合宗教團體暖心企業捐2000件防護衣

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍結合熱心企業，捐2000件防護衣給成大、奇美及安南等醫院，用行動挺醫護。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠疫情仍然嚴峻，Delta變種病毒又入侵，防疫3級警戒持續，為體恤第一線醫護執行防疫風險增加，立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍結合瑤京慈舫玄宮、春盛億實業及大楊實業等，2日捐2000件防護衣給成大、奇美及安南等醫院，用行動挺醫護，更安全地守住這場「戰疫」，維護國人健康。

陳亭妃指出，國內新型冠狀病毒病疫情3級警戒持續，又有Delta變種病毒入侵，防疫最辛苦的就是第一線醫護人員，台南市成大、奇美及安南等醫院，醫療量能負荷比較沉重，第一線防疫的醫護人員以醫院為家格外辛苦，防護衣等保護醫護的裝備更是不可或缺；為表達對第一線醫護人員的支持與感謝，瑤京慈舫玄宮主委謝明昇、宮主王錦純及謝主委經營的暖心企業春盛億實業股份有限公司、大楊實業股份有限公司與廟方信徒一起發起捐贈防護衣，捐成大醫院900件、奇美醫院800件、安南醫院300件共2000件防護衣，讓醫護的安全防護更周全。

陳怡珍表示，對抗新冠病毒是場長期戰疫，必須有充足的物資補給，才能讓在第一線抗疫的醫護能有足夠能量對抗病毒，希望各界能繼續捐助各項物資，為醫護加油打氣，同時守住疫情防線與國人健康。也特別感謝主委謝明昇及宮主王錦純以實際行動關心醫護人員的安全。

瑤京慈舫玄宮主委謝明昇、宮主王錦純表示，醫護人員處在高風險工作環境下防護裝備消耗量大，發起捐贈防護裝備的行動還在持續中，希望各界一起響應挺醫護。

代表受贈的成大醫院院長沈孟儒、奇美醫院院長邱仲慶、安南醫院院長林聖哲特頒感謝狀感謝瑤京慈舫玄宮及暖心企業春盛億實業股份有限公司、大楊實業股份有限公司對醫護的關心，讓醫護更有力量防疫守護大家的健康。

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