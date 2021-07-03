防疫「消毒專車」受歡迎　鄭寶清：消毒水比政治口水重要

▲鄭寶清出動防疫「消毒專車」受歡迎。（圖／鄭寶清服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情蔓延，各地積極展開疫苗接種作業之際，基層也自發性投入社區消毒。桃園市前立委鄭寶清派出「消毒專車」到桃園各區進行消毒，加強防疫措施3日指出，「現在民眾最需要的是消毒水，不是政治口水」！基層相信、支持政府防疫政策，用實際行動維護乾淨安全的環境，才能增加防疫保護。

國內疫情爆發以來，許多人為了疫苗供不應求爭執不休，民眾也擔心出入家門不安全。鄭寶清說，疫情嚴峻時刻，大家除了迫切需要疫苗以外，民眾需要的是消毒水，而不是政治口水。所以他看到有很多基層里長都自發性團結起來，在社區街道大力推動消毒作業，保障民眾安全健康的居住環境。

尤其是，口水無法解決問題，只會製造更多問題，政府防疫團隊已經辛苦替台灣守住一年半的疫情，此刻基層能做的就是給予相信及支持，並且付諸行動協助防疫。民眾只要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，也都是用行動愛家園的表現。

鄭寶清也在臉書PO文指出，地方消毒資源不足，因此自發性組成「消毒專車」到桃園各區協助，至今已進行半個月廣受歡迎，許多人稱讚效果非常好，希望透過微薄之力，一起分擔辛苦的防疫工作，相信民間與政府團隊、醫護警消人員團結分工，一定能發揮「1+1>2」的力量，共同戰勝病毒。

▶大同「星河銀電鍋」4190元→2980元 一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易