▲疫情下最美的畫面！醫護、警消齊心抗疫 為愛與使命守護台灣。（採訪、攝影／記者宋良義、陳煥丞、楊詩益、林振民；剪輯／記者宋良義）

▲新冠肺炎本土疫情持續延燒，最辛苦的莫過於站在第一線守護台灣的醫護人員。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者宋良義、黃稜涵／彰化採訪報導

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新冠肺炎本土疫情持續延燒，自5月19起全國疫情警戒提升至第三級以來，迄今已超過一個月，最辛苦的莫過於站在第一線守護台灣的醫護人員，長時間穿戴防護裝備、冒著生命危險接觸疑似病例，更承受著巨大的身心壓力，但他們依舊堅守在崗位上，因為對防疫英雄來說，這是他們身為醫護人員的使命感。

▲▼長時間穿戴防護裝備、身心壓力大，他們依舊堅守在崗位上，因為這是他們身為醫護人員的使命感。

彰化員榮醫院副院長涂川洲提到，「在三級警戒之後，很多確診個案在各處產生，很多民眾被匡列，大量的湧入醫院，特別是急診室，醫院量能相當緊繃，我們成立了快速的篩檢站，來做大量的篩檢，找出感染源跟阻斷傳染鏈，我看到了很多醫護同仁，他們願意犧牲奉獻，即使是在自己的休假時間，只要需要幫忙就會馬上回來，因為他們知道這就是他們的使命」。

▲▼彰化員榮醫院副院長涂川洲表示，即使是在休假時間，只要需要幫忙，醫護就會馬上回到崗位上。

醫護人員身處高壓力、高風險的工作環境，他們的家人也同樣飽受煎熬，彰化員榮醫院護理師李汶樺透露，「剛開始負責確診病患時回家都不敢講，直到後來打了疫苗，才敢跟家人講有專責病房這件事情」，她也提到，自從家人知道後每天都很緊張，「叫我每天回家一定要全身噴酒精，以及要換掉外出的衣服，才能夠進到家裡」。

▲▼彰化員榮醫院護理師李汶樺透露，剛開始負責確診病患時回家都不敢跟家人講，直到打了疫苗才敢講。

除了醫護人員，守在第一線防疫的還有警消人員，長時間在外奔波，與民眾接觸頻繁，不論是負責維護社會治安、防疫相關稽查或是防疫宣導等，都可以看到他們穿梭在大街小巷的身影，不論是大太陽或是颳風下雨，他們都站在防疫工作最前線，醫護、警消齊心抗疫，為愛與使命守護台灣，成為疫情下最美的畫面。

▲▼醫護、警消齊心抗疫，為愛與使命守護台灣，成為疫情下最美的畫面。