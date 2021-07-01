貨出不去人進不來！水蜜桃滯銷「變軟只能餵雞」　果農心淌血

▲水蜜桃滯銷「變軟只能餵雞」，果農心痛「水蜜桃不但運不出去，客人也進不來」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

現在正值水蜜桃產季，新竹尖石鄉產量佔全國4成，不料受到新冠肺炎影響，實體店面沒有遊客上門，原本物流一周能派12至15車，也減少至2車，載運數量有限，導致許多水蜜桃放到爛掉，最後只能餵雞處理，讓果農看了相當心痛。鄉公所目前已經介入處理、幫忙接洽通路，希望有企業或民間訂購。

新竹尖石鄉種植水蜜桃面積約65.1公頃、產量佔全國近4成，平常販售的通路包含批發商前往收購、遊客進山直接購買等，不過現在受到新冠疫情影響，各地景區完全沒有任何遊客，名產店或水果攤紛紛關門、蓋上帆布暫停營業，導致採收好的水蜜桃滯銷。

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每年5至8月為水蜜桃產季，不過水蜜桃採收之後，常溫下只能存放約2天、冷藏約5天，一旦超過就會開始變軟或變質，果農無奈只能餵雞處理。尖石鄉民代表副主席廖英雄就說，「我們面臨非常大的問題，水蜜桃不但運不出去，客人也進不來，水蜜桃淪落到餵雞」。

▲由於疫情的關係，新竹有大量的水蜜桃滯銷。（圖／東森新聞）

原來因為疫情的關係，合作的物流業者、商家通路都受到影響，往年一季每周能運出12至15車，一輛車大約能載7至800盒，現在一周卻只能運出2車，儘管為了爭取盡量銷貨，有跟散戶合作或開闢網路通路，但仍有大量水蜜桃賣不掉。

鄉公所目前已經介入處理、幫忙接洽，除了希望有企業或民間團體可以大量認購外，另一方面也在努力協調，讓計程車駕駛能幫忙運送、增加運能，讓水蜜桃不至於爛在山裡。

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