3千元早餐你吃過？水電工騎樓吃蛋餅遭開單　議員怒：員警亂甩鍋

▲高雄水電工日前蹲在騎樓下吃早餐遭警開單 。（圖／高雄市議員林于凱提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名水電工日前在一處騎樓吃早餐，未料卻收到員警開單告發「未依規定戴口罩」。市議員林于凱接獲陳情，當事人轉述，開單員警告訴他，若有疑問可到衛生局申訴，但撥通後卻都是佔線中。林于凱質疑，員警應先判斷是否開罰，而非甩鍋給衛生局，「這種濫權，真的毋湯！」

「吃過3000元的早餐嗎？」時代力量高雄市議員林于凱接獲民眾陳情，一名水電工8日上午上工前，蹲在新興區一處騎樓下吃蛋餅，一名員警突然走上前，要求水電工交出身分證，接著就收到員警開出的紅單，舉發他未落實防疫規定「未佩戴口罩」，要他在上面簽名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲時代力量高雄市議員林于凱。（圖／記者李毓康攝）

林于凱轉述當事人說法，表示他是工人，遵照市長指示，在通風處，也有和旁人保持2公尺距離，且也沒有與他人交談，他告訴員警，如果真的要開單，麻煩請在舉發單上註明是「吃早餐」；但員警卻告訴他，會在警用小冊子中註明「吃早餐」，如有疑問再打給衛生局申訴就好，但打去衛生局卻都是佔線中。

林于凱表示，依照民眾出示畫面來看，非常明顯與人有維持一段距離，也是在通風處、沒有與人交談，符合市長宣示，是可以在戶外用餐的。

林于凱認為，一般市民並不知道申訴流程，再來，目前申訴電話也打不進去，最後要質疑的是，員警把自己要判斷的事情甩鍋給衛生局，「衛生局要處理申訴，但開單是警察」。

林于凱強調，基層員警很辛苦，但是這種開單標準不明確、現場明明可以跟當事人講清楚說明白的，卻要當事人事後再去找衛生局申訴，不是擾民又浪費行政資源嗎？「這種濫權，真的毋湯！」