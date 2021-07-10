加護病房躺15天⋯高雄勇消最新情況曝！墜2m烈焰油坑700度灼身

▲高雄市長陳其邁透過視訊向勇消盧宗明的父親表示：不要擔心醫藥費 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局岡山分隊盧宗明在6月25日進行工廠火災搶救時，不慎踩空跌落近2公尺的滾燙的深油坑當中，造成全身40%的燒燙傷以及左肱骨，經過半個月的休養，目前還在加護病房當中治療，不過現在歷經清創、植人工皮手術，恢復情況良好，高雄市長陳其邁也透過視訊方式跟盧宗明的父親表達慰問，允諾醫療費用支出，將會協助處理。

6月25日晚上，岡山區螺絲工廠火警救援，岡山分隊的盧宗明不小心跌入廢棄油坑，當下熱油灌入他消防裝備內，造成手腳肢體2到3度灼傷、面積40%燒燙傷及左上肢肱骨骨折。緊急送醫後歷經多次清創、植人工皮手術，目前仍在加護病房治療，恢復狀況良好。

▲高雄市長陳其邁透過視訊向勇消盧宗明的父親表示：不要擔心醫藥費 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在10日下午陳其邁結束防疫記者會之後，以視訊方式跟盧宗明的父親來對話，陳其邁表示：「請盧宗明安心療傷、也請盧爸爸放寬心，市府及消防局會全力來協助，尤其在醫療費用支出部分，不會讓同仁及家屬自行負擔，包括後續各項慰問金及保險給付等，市府都會來協助處理」。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

垃圾袋裹嬰丟前鎮河！19歲女馬桶產子 嬤、父「遺棄屍體」起訴

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」 女醫建議看護這樣做

快訊／高雄民宅「土石灌入塞爆」母受困子獲救 牆倒客廳秒埋

快訊／高雄民宅遭土石衝入塞爆2人受困！牆倒客廳瞬間「淹沒」

快訊／莫德納湧長輩施打潮 高雄疫苗覆蓋率突破1成：27萬人接種

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」 激戰聲傳遍走廊

投資以太幣1：1回收！日進萬元＋分紅 她做發財夢被驚醒

鳳山某大樓住戶全移檢疫旅館 律師問憑什麼？高雄市搬出法條

獨／直擊保時捷撞護欄！500萬洩「男男情」 他嘆：省3個月油錢