催打令衝25%覆蓋率！陳其邁建議：哪個縣市先打完就先領疫苗

▲高雄市長陳其邁建議，先打完疫苗的縣市就先領疫苗。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

總統蔡英文7日喊話，要求全台疫苗覆蓋率要在7月底前達到25%。對此，高雄市長陳其邁認為，各縣市疫苗施打速度不一，建議指揮中心能匡列各年齡層施打總數，看哪個縣市一批疫苗先達標，就先分配給打得快的縣市，能加快施打率也能兼顧公平。

陳其邁表示，根據高雄幾個禮拜施打經驗，建議指揮中心，因每個縣市施打疫苗速度不太一樣，像高雄市打完一批還要停下來等其他縣市，這樣對高雄市要增加疫苗覆蓋率會有時間差，「我們已經在終點，要等後面跑慢的人。

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陳其邁認為，目前整體疫苗調度和施打速度，無法加快高雄市議苗覆蓋率，應該依照人口年齡別總數匡列額度，看哪個縣市打到達標，第二階段疫苗就先給打得快的縣市。

陳其邁指出，在總額不變的前提下，先打完就先領疫苗，把高雄的額度先打完，能加快疫苗施打率，也能兼顧公平，「速度快的同學，要等速度慢的同學，這樣也不太好」。

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