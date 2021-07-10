　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄市議會盼7月復會　要選3級警戒前還後？黨團還要喬

▲高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市議會 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

在疫情爆發後，高雄市議會於5月17日經黨團協商決議順延大會，又因國內三警戒延長，再度決議警戒降至二級後再決定復會日期，近期因疫情較趨緩，12日又將進入「微解封」階段，台北市議會也仍正常開會中，到底高雄市議會何時復會，據了解，三黨已有初步共識，12日將再次協商，希望這個月能順利復會。

▲高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議會預計7月復會，但時間點仍待討論 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

受疫情影響，高雄市議會第三屆第五次定期大會從5月17日黨團協商後順延，後來又因為三級警戒延長，國民黨、民進黨、無黨團結聯盟三大黨團協商決議，要等到警戒降級後恢復議事運作。不過近期疫情趨緩，12日將「微解封」，高雄市議會還有市政總質詢及市府提案、議員提案二三讀等內容，許多重大議案停擺中，到底何時復會，三黨團將於12日開會協商。

國民黨總召童燕珍表示，高雄市議會已經太久沒開會，監督市府市政是議員職責，台北市議會也是照常開會，因此她說：「我們還是朝向繼續開會，不會拖到8月份開會，這個月一定會開會，只是形式會改變，像是很多法案、市政提案、墊付款等都不可能沒有面對面質詢，一定要開會」，童燕珍提到，初步有共識不會採用書面質詢，但總質詢方式可以更改，需要的備詢的官員列席就好。

無黨團結聯盟總召朱信強表示，黨團協商初步跟國民黨團有共識，希望19日可以復會，他提及，若是等到8月會跟下個會期重複，很多預算目前只有一讀通過，二、三讀還是得開會審查，他也是建議總質詢只要議員一人，再加上需要備詢的官員列席就好，不需勞師動眾。

不過，民進黨總召鄭光峰表示，因為三級警戒到26日，預期沒意外最快是29日復會，原本一開始主張是8月初，但目前依狀況看，還是希望三級警戒後再復會，同樣也是需要備詢的官員列席就好，但確定時間還是得等12日三黨協商後才知道結果。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

夕陽沒看到先噴270萬！9青少年約遊西子灣　嫌天氣熱屋內集合

「給我疫苗」車隊揮軍總統官邸　蘇偉碩：疫苗不足「偽」解封

ET快訊
快訊／南投也踩煞車！　餐飲繼續禁止內用
「偽」解封罵聲連連！直擊老街店家幾乎全關　苦撐慘況曝
黑男連3天做工「口罩濕透」：熱到快窒息！　現領5400揭工人
負面聲量奪六都首長冠軍　柯文哲：我是全台最大稻草人
還沒微解封！擎天岡遊客「未戴口罩or拉到下巴」　即時影像曝
快訊／北市府：環南市場7/15將再做大規模PCR
三立確診員工7/1居家辦公「4天後發病」　北市說明匡列進度
快訊／台中獨居男咳血送醫確診！　足跡到過太平、小7
快訊／萬芳醫院完成病房清空　工作人員篩檢結果出爐
快訊／桃園+4！採購員工自行快篩確診　曾去大江購物中心、家樂
快訊／「微解封」全國大亂　柯文哲開砲：中央非常不負責任
快訊／新北第2例！新莊男打莫德納無異常　一週後卻死亡
新北副市長怒嗆陳時中「指揮官有危機」　國人不在意你睡不睡的著
快訊／基隆OL北市內湖上班　老闆確診2天才通知員工採檢！她慘
快訊／新北確診足跡公布！三重國際通百貨廣場、全聯

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南京三民站清潔人員確診　北捷：已匡列採檢、目前正常營運

高雄市議會盼7月復會　要選3級警戒前還後？黨團還要喬

負面聲量奪六都首長冠軍　柯文哲自認有趣：我是全台最大稻草人

快訊／指揮所解編不敢大意　北市府：環南市場715將再做大規模PCR

黃珊珊：三立確診員工7／1居家辦公「4天後發病」　北市還在做匡列

快訊／萬芳醫院緊急篩檢110人　1病人、2陪病者PCR陽性

快訊／「中央非常不負責任」　柯文哲：突公布微解封全國大亂

快訊／北市65歲以上預約疫苗還剩2萬個　柯文哲：趕快預約！

快訊／新北第2例！新莊男打莫德納無異常症狀　一週後卻死亡

快訊／日本、韓國防疫警戒又升級　柯文哲：一定是逐步解封

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

南京三民站清潔人員確診　北捷：已匡列採檢、目前正常營運

高雄市議會盼7月復會　要選3級警戒前還後？黨團還要喬

負面聲量奪六都首長冠軍　柯文哲自認有趣：我是全台最大稻草人

快訊／指揮所解編不敢大意　北市府：環南市場715將再做大規模PCR

黃珊珊：三立確診員工7／1居家辦公「4天後發病」　北市還在做匡列

快訊／萬芳醫院緊急篩檢110人　1病人、2陪病者PCR陽性

快訊／「中央非常不負責任」　柯文哲：突公布微解封全國大亂

快訊／北市65歲以上預約疫苗還剩2萬個　柯文哲：趕快預約！

快訊／新北第2例！新莊男打莫德納無異常症狀　一週後卻死亡

快訊／日本、韓國防疫警戒又升級　柯文哲：一定是逐步解封

才宣布「微解封」　南警查獲一樓一鳳性交易防堵疫情破口

Delta全球擴散！WHO急喊「疫情沒趨緩」　3大關鍵曝光

高雄3大電影院重啟營運　日期曝光！防疫措施一次看

南京三民站清潔人員確診　北捷：已匡列採檢、目前正常營運

快訊／南投也急轉彎了！可能衍生防疫破口　餐飲改為禁止內用

靈異血氧機測出「布偶娃娃心跳」　JR紀言愷一看結果嚇傻揭真相！

不斷更新／南投也踩煞車！全台僅3縣市可內用　微解封懶人包看這裡

邁阿密公寓崩塌　9樓貓咪2周後「幸運生還」與家人團圓

宥勝台中租地蓋「移動式小木屋」　住家四周種樹…屋中視角超療癒

彰化連4天「加零」！八卦山天空步道713開放　餐廳有限度內用

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：雙北「2件事」還沒解決！ 解封恐釀疫情再起

快訊／新北確診足跡公布！牛丼餐廳、建國市場、全聯北新店

Garmin確診關係曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

快訊／新莊男打莫德納無異常症狀　一週後卻死亡

快訊／新北維持關閉4類場所！開放8藝文場館、9登山步道、1風景區

台南內用掀論戰！　網嗆「別又怪罪雙北」遭反擊「驚三X」

Garmin確診源頭因北市沒匡列？　黃瀞瑩駁：桃園應更確實疫調

快訊／突然公布微解封　柯文哲：中央非常不負責任

快訊／新北+13「新莊6例最多」　11人在北市染疫

快訊／新北13例感染源曝光　新莊男北市工作傳染給6家人　

快訊／新北確診足跡公布！三重國際通百貨廣場、全聯

快訊／北市開第一槍！　臨床執業獸醫及助理明天可打疫苗

還原環南「被設局」時間軸　黃珊珊：想看戲的人應該很失望

「天才IT大臣」唐鳳代表台灣赴日出席東奧

更多熱門

相關新聞

台南30夜市申請恢復營業　最快下周一迎客

台南30夜市申請恢復營業　最快下周一迎客

台南市長黃偉哲10日下午宣布，台南市夜市及餐飲業於7月13日起微解封仍禁止內用，經市府與夜市及餐飲業者進行討論，得出這項共同防疫指引，這兼顧防疫與經濟，感謝台南市夜市與餐飲業者體諒與支持，夜市部分自7月12日後會陸續開放，餐廳部分持續禁止內用。

負聲量六都冠軍　柯文哲自認有趣

負聲量六都冠軍　柯文哲自認有趣

即／台中獨居男咳血送醫確診

即／台中獨居男咳血送醫確診

即／採購員工確診　曾去大江購物中心、家樂福

即／採購員工確診　曾去大江購物中心、家樂福

快訊／突然公布微解封　柯文哲：中央非常不負責任

快訊／突然公布微解封　柯文哲：中央非常不負責任

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄高雄市議會

讀者迴響

熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

童仲彥嗆最美性博士：可以多交流

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒跌進大排！送醫不治

《名偵探柯南》25年結局確定了！

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

快訊／今增31本土病例、另增6死

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

即／不只中友百貨！一中商圈也有確診足跡

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面