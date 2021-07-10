高雄市議會盼7月復會　要選3級警戒前還後？黨團還要喬



▲高雄市議會 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

在疫情爆發後，高雄市議會於5月17日經黨團協商決議順延大會，又因國內三警戒延長，再度決議警戒降至二級後再決定復會日期，近期因疫情較趨緩，12日又將進入「微解封」階段，台北市議會也仍正常開會中，到底高雄市議會何時復會，據了解，三黨已有初步共識，12日將再次協商，希望這個月能順利復會。

▲高雄市議會預計7月復會，但時間點仍待討論 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

受疫情影響，高雄市議會第三屆第五次定期大會從5月17日黨團協商後順延，後來又因為三級警戒延長，國民黨、民進黨、無黨團結聯盟三大黨團協商決議，要等到警戒降級後恢復議事運作。不過近期疫情趨緩，12日將「微解封」，高雄市議會還有市政總質詢及市府提案、議員提案二三讀等內容，許多重大議案停擺中，到底何時復會，三黨團將於12日開會協商。

國民黨總召童燕珍表示，高雄市議會已經太久沒開會，監督市府市政是議員職責，台北市議會也是照常開會，因此她說：「我們還是朝向繼續開會，不會拖到8月份開會，這個月一定會開會，只是形式會改變，像是很多法案、市政提案、墊付款等都不可能沒有面對面質詢，一定要開會」，童燕珍提到，初步有共識不會採用書面質詢，但總質詢方式可以更改，需要的備詢的官員列席就好。

無黨團結聯盟總召朱信強表示，黨團協商初步跟國民黨團有共識，希望19日可以復會，他提及，若是等到8月會跟下個會期重複，很多預算目前只有一讀通過，二、三讀還是得開會審查，他也是建議總質詢只要議員一人，再加上需要備詢的官員列席就好，不需勞師動眾。

不過，民進黨總召鄭光峰表示，因為三級警戒到26日，預期沒意外最快是29日復會，原本一開始主張是8月初，但目前依狀況看，還是希望三級警戒後再復會，同樣也是需要備詢的官員列席就好，但確定時間還是得等12日三黨協商後才知道結果。

時間對我們來說完全沒用！

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