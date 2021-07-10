建設公司董座砸百萬助防疫　捐警消毒門＋獨立冷氣堵氣溶膠傳播

▲國城建設董事長洪平森協助高雄市警察局前鎮分局防疫，捐了7座消毒門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國城建設董事長洪平森跟夫人蔡麗環為了幫助高雄市警察局前鎮分局做好自身防疫，所以特別捐贈了「科技智能霧化消毒門」7座，另外擔心前鎮分局大樓裡頭會發生「氣溶膠傳播」的感染風險，還捐了獨立式冷氣，讓分局可以停止中央空調系統，來維護所有人健康。

國城建設董事長洪平森跟夫人擔任高雄市前鎮分局警友辦事處的副主任，這幾年不但捐錢幫助分局購買多部偵防車、18輛機車之外，在新冠肺炎三級警戒期間，為了幫助分局能夠做好自我防護工作，至少花了近百萬來幫助分局「提升」防護作為。

▲國城建設董事長洪平森協助高雄市警察局前鎮分局防疫，捐了7座消毒門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

像是他捐了7座可以消毒、量測體溫的霧化消毒門，分別裝載分局轄內的派出所以及交通分隊之外，針對前鎮分局大樓也有一座之外，但因為大樓採用「中央空調」，怕發生「氣溶膠傳播」形成防疫破口，高風險傳播途徑，所以為了要協助能夠停用中央空調系統，所以他也捐了獨立冷氣，讓分局能夠安裝在偵查隊、內勤辦公室，另外還有同仁休息的寢室。

另外三級警戒期間，製作筆錄、報案都移到室外，所以他也協助購買筆記型電腦、帳篷的設備費用，同時也因為員警都在第一線服勤，要處理外籍漁工、民眾猝死、菜市場宣導等，出入都是人潮聚集或是高風險場域，所以洪董事長也捐了500件防護衣、血氧機，酒精以及手套，就是希望讓前鎮分局的員警各個有「金鐘罩鐵布衫」在守護治安，協助防治疫情這個部分，能夠無後顧之憂。

▲國城建設董事長洪平森協助高雄市警察局前鎮分局防疫，捐了7座消毒門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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