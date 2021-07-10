台南30夜市申請恢復營業！　大東+武聖+花園最快下周一迎客

▲黃偉哲宣布，夜市及餐飲業13日起微解封仍禁止內用，經市府與夜市及餐飲業者進行討論，得出這項共同防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日下午宣布，台南市夜市及餐飲業於7月13日起微解封仍禁止內用，經市府與夜市及餐飲業者進行討論，得出這項共同防疫指引，這兼顧防疫與經濟，感謝台南市夜市與餐飲業者體諒與支持，夜市部分自7月12日後會陸續開放，餐廳部分持續禁止內用。

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台南市長黃偉哲說，今天台南0確診，所以沒有新增的確診病例報告，但是因為我們疫苗接種目前為止相當的多人，所以說大家都在努力，所以各個包括衛生局還有各個醫療院所，許多醫護人員到現在也都還在接種站為民眾接種服務，所以還要再次呼籲，只要大家想打疫苗通通都打的到，輪到自己的時間就要去，那還沒輪到或是預約的時間還沒有到，登記的時間還沒有到，你提前去只會造成其他人的不便，因為疫苗的數量或是造冊跟通知是相符合的，通知下午接種的你上午到，你就會排擠到上午的人，所以說有幾個地方造成了比較群聚擁擠的部分，就是因為沒有遵照時間，坦白講這樣子也不是很好，因為會形成另外一個防疫的破口，不要為了打疫苗反而被感染，這反而不好。

台南市衛生局長許以霖說，台南市第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率達12.91％，75歲以上長者接種率54.5％，65至74歲長者接種率30％。7月1至9日莫德納疫苗施打88796人。

黃偉哲市長說明，即使是美國、英國、以色列等疫苗接種涵蓋率接近50％或達50％以上的國家，7月8日單日仍有百例至萬例以上的確診個案，呼籲市民盡速接種疫苗以提升免疫力及保護力。

另，提醒市民即日起至7月12日下午5時前預先至「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )進行接種意願登記，以順利推動COVID-19疫苗接種作業；系統目前開放公費接種對象為第9類「18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」、第10類50-64歲成人；高風險疾病、罕見疾病及重大傷病請見以下列表：https://reurl.cc/R02Qx6 、 https://reurl.cc/Nr2E36。





經發局長陳凱凌指出，7月9日全市已有30個夜市提出防疫計畫書，10日到大東夜市視察AI智慧攝影機裝設及相關防疫措施，非常感謝地方有線電視台對夜市防疫共盡一份心力，協助裝設AI智慧防疫系統，透過攝影機及人臉辨識計算場域的人流量與是否戴口罩；同時，夜市負責人也主動為攤商做快篩，希望未來復業時能讓市民與攤商都放心。

市場處長陳豪吉進一步說明，截至昨日為止，已有30個夜市提出防疫計畫及復業申請，經市場處初步審查文件皆無問題，後續將由相關局處進一步審核通過後，有條件同意大東、武聖、花園等各大夜市最快自7月12日起陸續恢復營業。

黃偉哲市長表示，經與台南市夜市業者代表、餐飲業各大工會業者代表開會，取得業者支持跟諒解，因為台南市希望求穩又求好，也希望市民朋友吃得健康、吃的安全，因為大家會有一些疑慮，所以台南市暫停開放夜市、餐飲內用，只接受外帶服務。

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