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快訊／連續3天疫情破最高紀錄！南韓「激增1378例」...急升最高警戒

▲▼南韓疫情嚴峻，首爾警方開始加強取締在公園飲酒、用餐的民眾。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓疫情嚴峻，首爾警方開始加強取締在公園飲酒、用餐的民眾。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情嚴峻，不僅連續3天刷新單日新增確診紀錄，更是連續4天超過1200例，可以說是早已進入第4波全國大流行，包括英語補習班、仁川某小學、首爾江南區現代百貨公司、忠清南道論山市陸軍營隊等都掀起規模較大的群聚感染，對此南韓政府緊急宣布，提升首都圈防疫層級至第4階段（最高警戒），12日起晚間6時以後禁止包括3人以上的聚會。

根據《韓聯社》報導，截至10日0時為止，南韓今（10）日上午9時30分共通報1378起新增病例，連續3天刷新新冠疫情爆發以後1年6個多月以來的新紀錄，其中境內感染為1320例、境外移入為58例，重症患者維持148人，同時僅新增2例死亡。目前南韓共累計16萬6722例確診、2038例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1021例（首爾占501例、京畿道占441例、仁川占79例），連續3天新增超過900例；釜山新增59例；大田新增47例；慶尚南道新增36例；蔚山新增29例；忠清南道新增28例；忠清南道新增28例；光州新增20例；忠清北道新增19例；江原道新增15例；全羅北道新增14例；大邱新增12例；濟州島新增10例等。

►再刷新紀錄！南韓微解封破滅「激增1316例」　首都圈升4級警戒

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