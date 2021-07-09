羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

▲台北市長柯文哲、台北市議員羅智強。（圖／北市府提供、記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲近日與資深媒體人趙少康合體直播，爆出所謂「設局說」，劍指中央指揮中心。對此，綠營人士分析，明年選戰民眾黨勢必推出自己的議員候選人，和國民黨的議員形成排擠效應，國民黨可能要先擔心自己成為「小白」。

柯文哲近日因為好心肝事件、北農、環南市場疫情爆發，陷入一連串事件，網路正負評也有所變動。綠營熟悉大數據人士指出，柯文哲與趙少康合體，爆出所謂「設局說，劍指中央指揮中心，確實又再激起一陣話題和聲量，搶盡版面。

綠營人士觀察，台北市疫情未能舒緩，無論是士林長照群聚隱匿、北農爆發大量確診、北藝工地群聚案，箭頭都直指柯文哲的領導問題；近期台北市議員的問政能見度增加不少，無論是綠營的市議員或者是無黨籍的市議員如苗博雅等，都因為強力監督柯文哲而獲得不錯的聲量。

較為特別的反而在藍營，綠營人士說，這段時間國民黨台北市議員卻幾乎消失無聲，甚至不但不主力監督柯文哲，反而像是國民黨聲量最強的台北市議員羅智強還在臉書上寫下「譴責民進黨、力挺柯文哲」，明顯向柯文哲靠攏，儼然成為柯文哲最大側翼。

綠營人士分析，這樣的現象也反映在政黨支持度上，甚至一度有民調顯示民眾黨的支持度超越國民黨，令國民黨內對於未來和柯文哲競合路線產生不小憂慮感。

綠營人士指出，資深媒體人黃光芹8日在政論節目中表示，柯文哲打的每個點，都是藍營很喜歡的議題，以前是亡秦必楚，現在是「亡藍必柯」。

他表示，新北市長侯友宜是藍營民調最高的，但是整個藍營不跟侯友宜路線，反而全部跟柯文哲路線，柯文哲取代了過去前高雄市長韓國瑜的現象；恐怕連前主席朱立倫都開始感到很急，因為沒有聲量，不知道他存在的價值跟意義，跟未來可不可能幫國民黨打贏這一場仗。

綠營人士認為，羅智強是明顯的風向球，自從擔任台北市議員開始，監督中央政府多，監督台北市府少，應該是劍指2024年立委選舉，只要柯文哲挺羅，他就有機會逼退現任立委，自己披掛上陣。

因此，該人士指出，羅智強全力協助柯文哲砲打中央，目的不外乎是形塑「藍白」合作，獲得最大利益。這一點也可從那天柯文哲和林昶佐在環南市場起爭議時，羅智強沒有選擇監督環南市場的疫情防疫缺失，選擇砲打林昶佐，明顯火力支援柯文哲，表露無遺。

綠營人士認為，明年選戰民眾黨勢必推出自己的議員候選人，和國民黨的議員形成排擠效應；柯文哲和民眾黨會不會成為「小藍」沒人知道，但是相較於國民黨沒有「大腕級」的政治領袖，國民黨可能要先擔心自己成為「小白」。