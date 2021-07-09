北市微解封維持「禁內用」　柯文哲：疫苗不普及時解封很像走鋼索

▲柯文哲9日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

三級警戒延長至7月26日，但中央也授予地方彈性調整管制。台北市長柯文哲9日公布北市「微解封」指引，，由於憂群聚吃飯風險高，北市維持「不能內用，只能外帶」的措施。柯文哲晚間也發文強調，防疫與經濟之間必須平衡，在疫苗還不普及的時候解封，很像走鋼索，所以一定要高度警覺，落實防疫。

「下周就要開放微解封了，我知道大家的期待，但是我們必須謹慎的踏出第一步。」柯文哲9日晚間在臉書表示，這個時候，明確的指引非常重要，如果規範不清或貿然放寬，疫情可能瞬間翻轉。

他指出，北市微解封的原則就是民生經濟為主，逐步開放，無論是夜市、餐廳、美食街，還是 不能內用，只能外帶，因為脫下口罩群聚吃飯，感染風險還是太高。

柯文哲表示，但其他不用飲食，可以保持距離的文化場館、非身體接觸的體育活動則可適度放寬，讓悶了好久的市民朋友可以出來活動筋骨，而職業運動賽、選手隊的比賽或選拔也可以在防疫計劃良好的狀況之下進行。

柯文哲強調，防疫與經濟之間必須平衡，在疫苗還不普及的時候解封，很像走鋼索，我們一定要高度警覺，彼此提醒落實防疫，循著指引，踏實、穩健的前進。

▼北市微解封指引。（圖／北市府提供）