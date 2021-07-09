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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯P直播「猛打中央」！苗博雅3500字吐心聲：沒幫助的政治表演

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲日前在直播言論引發爭議。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲7日與媒體人趙少康一同直播，砲火對準中央，除了批評疫情指揮官陳時中設局騙他去環南市場、3+11沒專家討論和會議紀錄、政委唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統，還說總統府打幾支疫苗他隨時可以公布。對此，台北市議員苗博雅在臉書分享5點心得，直言「看完整場專訪，我實在看不出發動這種政治表演，對當下防疫有任何幫助。」

苗博雅臉書全文

昨晚陸續有人問我，對趙少康專訪柯文哲的評論。
我本來還疑惑，市長上電視作秀，跟市政有關嗎？
但我看到柯市長的臉書說：「為什麼疫情期間還上專訪？很簡單，正確的資訊本身就是防疫的一環」
定調這次專訪就是防疫措施的一部分。
既然跟防疫有關，還是要好好看看市長說了什麼。

今天看了市長的專訪和下午的市府記者會，跟大家報告五點心得：

1.認真監督台北市政府的議員，就是綠營打手？
過去我一直不太了解，為什麼總是有支持市長的人，每天很勤奮地跑來貼我綠營側翼的標籤。
我從政生涯一直是社民黨員，至今參加過兩次選舉都是在藍綠夾殺之下自己選。
跟自稱深綠、墨綠、曾和民進黨如膠似漆全面結盟選上市長的柯文哲相比，我跟民進黨的關係應該還很遙遠吧。
直到昨天看了市長的專訪說「打他的議員是要『表忠』」
今天下午的記者會，市長又暗指議員索資是意識形態會妨礙防疫，我才恍然大悟。
原來，台北市長做不好的地方，議員不能批評、不能要求改進。如果議員經常公開批評市長，就是綠色、就是「打」、就是意識形態。
原來，議員監督市府，要畢恭畢敬。如果問了很難回答的、尖銳的問題，就是意識形態、就是綠色。
原來，議員監督市府，只能看市府餵的新聞稿和官方網站，不能請市府提出資料。如果議員因為公開資訊太少，向市府調資料、掀市府的鍋蓋，就是意識形態。
市長種種言論，把議會裡所有認真的議員貼上標籤，這是行政權對監督權明目張膽的挑釁。
在野黨國會立委砲打行政院，叫做監督的力量；在野黨議員批評市政府，就叫做綠色側翼、叫做表忠。
這是什麼標準？恕我無法認同。
把質疑你的人都貼上顏色的標籤，這跟你所厭惡的手法有什麼不同？
我沒有家世背景、沒有大黨當靠山，白手起家能夠得到進入議會為市民服務的機會，我每天都非常珍惜。
我只是每天都用最大的努力做好自己的工作，這就是我效忠台灣的方式。我為我的國家服務，不為政黨或個人利益服務。

我想，議會裡所有認真問政的議員，都是這樣。
我相信民主制度的精髓，就在於「權力分立、監督制衡」。民選市長認為批判他的議員都是別有用心，這才是民主制度最大的危機。

2.特權疫苗名單要公布就快公佈，要進口中國製疫苗就在立院提案，不要打政治假球：
柯市長嗆聲要公布總統府第二類人員施打疫苗的名單，我認為，鍋蓋不要只掀一半，要公佈就全部公布。
包括好心肝、振興醫院違規施打的名單，以及台北市政府第二類人員的施打名單，最好都一起拿出來，讓全民一同檢視。
這樣議員也不用再跟衛生局索資，衛生局基層也不用再出來頂包說礙於個資無法提供。實際上大家都知道，是長官不准提供。
連總統府的名單都可以公布了，好心肝、振興、市府官員的名單一定更可以公布。只是要不要做而已嘛。
可惜，下午蔡副市長就公開說，台北市沒有總統府的第二類人員名單。
到底是蔡副說謊？還是市長亂講？不但沒有正確資訊，又多搞出一個謎團。
而柯市長在專訪中提到進口中國製疫苗的問題，更是奇妙。
目前法規不准中國製疫苗進口，不論藍綠執政都是如此。
國會第三大黨主席、最關心疫苗議題的醫生市長，難道不知道法規限制？
如果認為法規限制不合理，就應該由立院黨團提案要求廢除限制。
民眾黨團認為民進黨官員只能打國產疫苗，就提案並順利通過；如果民眾黨認為應該開放中國製疫苗進口，為何在立院沒有任何動作？

3.柯文哲說要提供正確的資訊，卻製造更多的紛亂：
市長昨晚公開講可以公布總統府施打疫苗名單，今天下午副市長公開否認。這已經相當荒謬。
更荒謬的是，如此亂講不只一樁，似乎是市府日常。

萬華設快篩站有兩套故事？

柯市長在趙少康專訪說，萬華阿公店爆發疫情時，陳時中部長反對設快篩站
但在5/14中央北市聯合記者會上，柯市長的說法是：
「我們要在萬華設四個快篩站，分別是中興醫院、和平醫院、西園醫院，另外在剝皮寮，『按照中央的建議加設一個快篩站』」
從市長5/14的說法可知，設立快篩站是中央地方共同決策。市府本來設3個，中央加碼到4個。
過了一個多月後，突然出現完全相反的說法，變成陳時中反對設快篩站，不理台北市。
這到底是刻意製造紛亂？還是記憶模糊錯亂？

7/2環南市場設置聯合前進指揮所記者會「被設局」？

根據副市長黃珊珊的說法，當天中央和市府有數次聯繫。
9:45 市長和指揮官通電話，同意設置聯合前進指揮所。
10:10 王必勝傳訊黃珊珊，表示在環南現場簡單站著講即可。
10:39 市場處回報副市長，中央11:30要前往環南巡視並召開記者會。
10:56 指揮中心幕僚抵達環南市場，和台北市市場處副處長確認記者會場地、流程及雙方出席人員。
11:01 市府發言人陳智菡通知媒體「11:30陳時中指揮官召開臨時記者會.....台北市長柯文哲、副市長黃珊珊均會出席記者會」
11:20 台北市柯市長、黃副市長一行人抵達環南市場。
按照目前的資料，市府「最晚」在11點時，就知道記者會時間是11:30。（我當天也在11點就從媒體得知此記者會）
市府發言人明知記者會時間是11:30，但市府卻在11:20才抵達現場，很明顯並沒有會前會的期待（否則不會只提早10分鐘到）
最可能的版本是：
市府發言人沒有讓市長瞭解11:30要開「記者會」，也沒有跟長官做任何確認，就直接整團人出發到現場。
造成只有發言人知道要開記者會，市長、副市長狀況外，後續衍生市長自認「陳時中把我騙去」的風波。
為什麼發言人知情未報、未確認？市府上上下下這麼多人知道要開記者會，只有市長不知道？
這不是平白造成市長和指揮官的嫌隙和社會的紛擾嗎？

疫苗預約系統被惡搞？
早在6月10日指揮中心就已經公開宣佈：65歲以上長者施打疫苗用「里鄰催種系統」，第9類、第10類開始採用唐鳳網路預約系統。
這不需要任何「內線」，只要每天注意指揮中心記者會就知道。
但柯市長先是拒絕依照指揮中心指引以里鄰催種系統服務65歲以上長者，抱怨唐鳳系統太晚上線，堅持要高齡長輩使用北市自主研發的網路預約，造成亂象叢生。
等到第9、10類如期採用唐鳳系統時，柯市長又埋怨中央的系統讓北市系統派不上用場。
但事實上，6/10中央就已邀請台北市政府衛生局參與網路預約系統相關會議。但台北市並未派人出席（或許是基層忙著背市長發下來的0608好心肝黑鍋？）
接著在6月17、18、25中央召開三次會議，台北市政府都有派員出席。隨後在6月28-7/2的系統封測，市府也有參與。
照理說，市府指揮官柯文哲，最晚應該在6/17就能同步掌握中央的疫苗預約系統進度。
但市長後來的表現，卻好像一直都被蒙在鼓裡、狀況外。
到底是基層在講市長沒在聽？還是已經無人敢跟市長講真話？
或許，市府內部的溝通不良「下情無法上達、上命不能下達」混亂程度恐怕已超過大家想像。

4.柯文哲2019還說旺中是紅媒，2021卻為中天讚聲，還把藍綠白的多元媒體生態，說成「只有一種聲音」，與旺中論調不謀而合：
中天電視「不予換照」之際，高唱「台灣不能只有一種聲音」的論調，並製作圖卡指稱全台灣的新聞台都是「綠媒」（包括TVBS、東森、年代、壹電視）
昨夜柯文哲市長在專訪中，表示看49~56台，都快以為自己就是共產黨，暗示每台都在抹紅他、都是綠媒在攻擊。
這樣的論調，和旺中的世界觀驚人的相似（難怪市長會熱情為中天讚聲）。
每一家媒體都有立場，這是事實，不用否認。而台灣多元的媒體環境，也絕非只有一種聲音。
台灣有藍媒、有綠媒、有白媒，政治評論員也有藍有綠有白。
只要不是有中共政治任務的紅媒，都是多元聲音的一部份，政治人物都應該以包容的眼光看待。
政治人物因為沒有全方位受捧，就把所有媒體不分青紅皂白打成「綠媒」（連T台、東森、年代、聯合、中時都是民進黨的媒體？）這是對全體新聞工作者和政治評論員的侮辱。
趙少康先生身為政媒兩棲名人，也主持政論節目（收視率也挺不錯），聽到柯市長說每一台政論都在抹紅他，竟然沒有當場表示任何異議。
難道趙少康先生也認同TVBS是綠媒？趙少康也在抹紅柯文哲嗎？
如果媒體都是綠媒，柯市長會有這麼多專訪可上？
先為中天讚聲，又把中天之外其他所有媒體全部打成綠媒，營造「非紅即綠」的二元對立，這真的是首都市長的格局？

5.常言道，當真相還在穿鞋時，謊言已走遍半個世界。
當謊言走遍半個世界時，做事的人就增加了不必要的負擔。
看完整場專訪，我實在看不出發動這種政治表演，對當下防疫有任何幫助。
全民還在繼續三級防疫，疫情最重災區的市長，不但上電視做政治表演攻擊政敵，還釋出大量真假未明的爭議言論，引發一連串政治紛擾，看在人民心中，不知是何滋味？

昨晚陸續有人問我，對趙少康專訪柯文哲的評論。 我本來還疑惑，市長上電視作秀，跟市政有關嗎？ 但我看到柯市長的臉書說 「為什麼疫情期間還上專訪？很簡單，正確的資訊本身就是防疫的一環」定調這次專訪就是防疫措施的一部分。 既然跟防疫有關，...

苗博雅 MiaoPoya 發佈於 2021年7月8日 星期四
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