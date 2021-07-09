三級警戒野生動物出籠了！奧萬大713開放　入園上限800人

▲奧萬大13日開放800人為上限，天池山莊仍禁入。（圖／南投林管處提供，以下同）



記者高堂堯／南投報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布20個場域微解封，南投林區管理處宣布，包含奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，7月13日起適度開放，入園人數以800人為上限，超過時將採一進一出制等，此外，天池山莊因無法落實維持安全社交距離，暫緩開放。

南投林管處指出，轄下的育樂場域還包含區域步道及能高越嶺國家步道西段及天池山莊，其中能高越嶺國家步道西段沿線多處坍方，其中以0+500、6K、10K三處最為嚴重，開放時間另行公告，天池山莊也因無法落實維持安全社交距離，暫緩開放；區域步道部分，除了鯉魚潭步道因道路坍方，以及南投縣政府聯外道路修繕工程影響無法開放外，其他如澀水步道、桃源里森林步道、清水岩步道群、麒麟山森林步道、坑內坑森林步道、龍過脈森林步道、二崙自然步道、九九峰森林步道皆於13日同步開放。

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南投林管處表示，奧萬大國家森林遊樂區售票處落實實聯制及量測額溫，額溫超過37.5 度以上者，不予入園，入園者需全程配戴口罩。住宿部分，將可訂房量降載至五成，每房人數最多4人，園區餐廳供餐將以個人套餐或盒餐方式，請遊客盡量外帶避免內用。另請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園。

南投林管處也提到，奧萬大國家森林遊樂區自5月中旬因疫情三級警戒休園後，大量減少人為干擾，許多原本隱匿在山林深處的野生動物紛紛出現，開元后若在遊樂區巧遇這些野生動物，歡迎在保持安全距離下拍照留念，但是務必要遵守不餵食、不干擾、不接觸「三不原則」，才能與野生動物和諧共處。