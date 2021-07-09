超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復　公園操場都解封

記者林名揚／金門報導

指揮中心8日宣布三級警戒延長至26日，不過可在適當範圍內進行微解封，各地方政府可因地制宜調整，金門縣政府9日也宣布微解封相關措施，開放室外場館等空間，並恢復部份社福關懷照護服務；至於餐飲業則依中央指引有條件開放。

▲金門9日下午宣布微解封措施。（圖／記者林名揚翻攝）



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相關微解封措施如下：

1. 社區照顧關懷據點暨巷弄站，供餐僅供外帶。

2. 身障朋友社區式照顧服務、日間作業設施、日間布建服務，恢復照顧服務。

3. 托嬰中心及居家托育服務，恢復送托。

4. 餐飲業依中央指引有條件開放，應確實採用梅花座、實聯制，架設隔板，保持1.5公尺社交距離。

5. 轄管景點之室外空間開放，單一出入口管制。

6. 公園、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。

7. 尚義公園、農試所休閒農場及金門酒廠，限制人數開放。

8. 學校室外操場開放，開放時間依現場公告。

9. 縣立田徑場開放。

10. 電影院以預售票方式銷售，座位應採梅花座或間隔座。

11. 圖書館不開放入館，以線上及電話預約，單一窗口辦理借還書作業。

12. 展覽場館限制人數開放。

13. 表演場館（演藝廳）開放閉門排練。

14. 市場及攤販集中區維持原管制措施，新增熟食攤加裝遮罩或隔板，依據中央指引辦理。

15. 公務人員至第三級疫情警戒解除之日止全面暫停公務赴台維持現制。

16. 人民團體、合作社等仍暫停辦理各項交接、聯誼、節慶等群聚活動，但得依內政部規範以視訊召開理監事會議及會員大會(含代表大會)，會(社)員視訊出席視為親自出席，惟視訊會議不可辦理選舉、補選及罷免等事項。

17.13日起航班改為台北2班、台中1班、高雄2班；若有緊急就醫需求每周一、三、六皆有提供緊急航班。