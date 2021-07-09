雪霸國家公園「玩前必讀」出爐　停車位減6成！室內據點實聯制

▲雪霸國家公園管理處，為因應三級防疫微解封，9日公布入園相關防疫措施。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心8日記者會宣布，全國疫情警戒自13日至26日調整為第三級微解封。雪霸國家公園管理處9日公告相關管制措施，室內及室外加強人流管控；山屋與生態保護區除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，全面關閉。也禁止人員進入雪霸國家公園生態保護區。

雪管處指出，室內遊憩據點將採實聯制，單一出入口及引導分流措施，民眾須配戴口罩、配合量測體溫及維持安全社交距離，遊客服務中心（含展示館）進行總量管制，且視聽室採梅花座入座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而戶外遊憩據點將加強監測人流聚集狀況，若人流密度過高，將適時分流、管制或封閉；民眾仍應全程配戴口罩與維持社交距離（1公尺），停止10人以上聚會，雪管處將會同保安警察第七總隊第五大隊巡查，如有未戴口罩或群聚者，將報請相關機關依傳染病防治法第70條第1項規定，裁罰3千元以上1萬5千元以下罰款。

另外，山屋與生態保護區，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入雪霸國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。各停車場降低停車數減為原數量之40%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，以避免人潮群聚。

雪管處呼籲，防疫期間，請民眾配合各項防疫管制工作，雪管處將加強檢視所轄區域之人潮群聚情形，適時封閉管制群聚熱點，或降低停車場容留數，以有效杜絕人潮群聚。

經典必敗保養品

►窮人高速公路新增2測速桿 竹南、通霄8月宣導9月開始執法