六都唯一「開放夜市內用」！黃偉哲曝原因：台南都小吃、衝擊生計

▲▼台南市經發局長陳凱凌說銘夜市防疫裁罰規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

中央流行疫情指揮中心公布，三級警戒將延長至26日，同時公告「微解封」指引，掀起民眾熱議！台南市長黃偉哲9日下午會同各局處首長召開記者會說明，也公布夜市鬆綁相關防疫裁罰規定。

即將迎來微解封，台南有條件鬆綁對象包括餐飲場所(餐廳、夜市、美食街、美食區等)，須遵守「三罩一套」防疫規定，符合指揮中心指引得內用，為六都之中唯一開放夜市內用的縣市。台南市經發局長陳凱凌指出，目前已收到29個市場防疫計畫書，正在審查中，並祭出夜市防疫裁罰規定。

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裁罰規定3點內容包括，若有攤商、場域不配合，將移請權責機關開罰，或停業處分，收到違規勸導單3次者，將停業一周，再次違反者，停業2周，又再度違反者將被勒令停業3周，以此類推；如有疫調需求或發生確診案例，夜市也要配合調整措施或關閉；市府將增加稽查，未佩戴口罩或佩戴不完全者，經勸導無效將移請相關單位裁罰。

面對媒體提問，新北市、桃園市餐飲、市場夜市、小吃店，一律禁內用、採外帶制，對此台南有何舉措。黃偉哲表示，六都的政策有各自考量，台南市府也希望能將防疫工作做好，「但是台南很多都是小吃，都是非常微型企業，這段時間以來，生計受到很嚴重的衝擊」，希望要求、觀察他們能否做到防疫規範，如果無法做到就無法開始營業。

黃偉哲指出，微解封後將針對夜市、餐廳、小吃嚴謹查察，避免有人防疫計畫很漂亮，但實際沒做好的情況發生，也希望消費者、攤商不要讓執法同仁太辛苦。

陳凱凌補充，相關單位也將加強稽查，面對得來不易的微解封，希望商家、消費者共同珍惜，市府也將會盡最大努力宣導。

▲台南市長黃偉哲表示，台南都是小吃，三級警戒以來這些微型企業生計受到很大衝擊。（圖／翻攝黃偉哲臉書直播）