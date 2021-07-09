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衛福部購550台「賈永婕救命神器」全到貨　這家醫院配到48台最多

▲CDC配發27台「HFNC救命神器」 基隆醫院添醫療利器提升戰力。（圖／衛福部基隆醫院提供）

▲CDC配發550台HFNC皆已交貨，且配送至全台97家醫院。（圖／衛福部基隆醫院提供）

中央社記者江慧珺、張茗喧台北9日電

衛福部緊急採購500台HFNC救治新冠肺炎患者，廠商也無償提供50台，疫情指揮中心發言人莊人祥今天證實，550台HFNC已全數配發到全台97家醫院，以部立醫院占大宗。

藝人賈永婕向企業界募得數百台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）捐贈給醫院救治新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）患者，獲得外界一致讚揚，HFNC也被冠上「救命神器」之稱。

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因應疫情，衛福部斥資新台幣1億元緊急採購500台HFNC，協助醫院救治患者，廠商也無償提供50台，共550台HFNC，可供1.1萬人次使用。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，550台HFNC皆已交貨，且配送至全台97家醫院。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務工作小組召集人、台大醫院內科加護病房主任古世基告訴《中央社》記者，衛福部採購的HFNC分2階段配送，第1階段到貨200台，優先配發給先前疫情嚴峻的雙北地區，如亞東、雙和等收治眾多重症患者的醫院。

後續第2階段配發，古世基表示，醫學會建議以開設醫院專責加護病房的病床數為基準，因應未來可能發生的疫情與收治量能，類似超前部署的概念，而部立醫院肩負收治確診患者重任，可能因此分配較多。

依照衛福部規畫的HFNC配送計畫，550台HFNC以部立桃園醫院（含新屋分院）配得48台最多，其次為部立台北醫院42台、部立台南醫院30台；醫療資源相對匱乏的3離島也都有配發HFNC。衛福部次長石崇良說，配給部立醫院的HFNC，可方便醫院間調度使用。

▲CDC配發27台「HFNC救命神器」 基隆醫院添醫療利器提升戰力。（圖／衛福部基隆醫院提供）

▲CDC配發27台「HFNC救命神器」 給基隆醫院。（圖／衛福部基隆醫院提供）

主管部立醫院的醫福會執行長王必勝說，HFNC可有效提升染疫患者血液中的含氧量，有助降低演變為重症，這次採購案主要由衛福部進行，部立醫院分配量之所以比較多，一方面是部立醫院收治大量染疫患者、需求較多，另一方面也協助代管，未來若該地區有其他醫院申請該機器時，可就近快速配發。

古世基進一步解釋，患者會發生缺氧性呼吸衰竭，簡易型高流量氧氣治療僅提供乾燥空氣，患者吸入後喉嚨乾，痰液更不易咳出；而HFNC則是優化的供氧設備，可提供加溫加濕、且含氧比例精準的氣體，患者臨床治療反應較佳。

「但不能過度神化HFNC。」古世基強調，並非所有新冠肺炎患者都須使用HFNC，部分患者送到急診就很嚴重，必須立即插管；而即便用了HFNC，固然有一定比例降低插管風險，但也非百分百，若病況快速惡化仍要快速插管治療。

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