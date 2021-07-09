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社會 社會焦點 保障人權

台北女南下高雄會網友暴斃！　爸「沉默悲痛」奔殯儀館料理後事

記者吳世龍、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

台北市一名26歲的簡姓女子南下高雄與宋男「網聚」，沒想到卻一覺不醒，被發現時早已猝死暴斃；檢警獲報後到現場勘查，起出毒品咖啡包，並發現死者簡女曾與宋男一同吸食毒咖啡包，研判死因應是短時間內吸食毒品過量。簡女的父親接獲通知後悲痛萬分，今（9日）下午南下趕抵殯儀館，神情十分凝重，面對記者提問選擇沉默，不願多談。

▲▼台北簡女南下高雄與網友見面，不料卻吸食毒咖啡包暴斃，爸南下殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲簡父南下現身殯儀館，神情相當悲痛。（圖／記者吳世龍攝，下同）

警方調查，死者簡女與32歲的宋男是在網路遊戲中認識，兩人相識一周後即相約見面，簡女遂於8日自台北搭車南下到高雄，並前往宋男租屋處，當時宋還約了好友錢男一起；2人供稱，與簡女聊了一陣後，簡即自述很累，隨即躺下睡著，不料過了5小時都沒想，宋男發現情況不對上前查看，才發現簡女已經暴斃。

警方勘查現場，發現8包使用過的毒咖啡包，宋男也坦承曾與簡女共同吸食毒品，2人還發生性關係，也因此簡女被發現時下半身赤裸。警方後續查扣毒咖啡包，將進行進一步送驗，初步研判簡女應是服用毒品過量致死，全案報請檢察官相驗中。

警方訊後將宋男及錢男依過失致死罪及毒品危害防制條例送辦，也通知女子家屬到高雄認屍，第一時間父親得知後相當驚訝怎麼會發生意外，他向警方表示，不知道女兒到高雄，對於私下生活不了解；簡父下午抵達殯儀館，神情十分哀傷，面對記者提問不發一語，隨後快步離去。

▲▼台北簡女南下高雄與網友見面，不料卻吸食毒咖啡包暴斃，爸南下殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▼警方查扣簡女遺留下的隨身包包。

▲▼台北簡女南下高雄與網友見面，不料卻吸食毒咖啡包暴斃，爸南下殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

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