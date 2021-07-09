陳其邁爭取「先打完先領」　醫界贊成！微解封要來了得快點

▲高雄施打疫苗畫面。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長陳其邁認為各縣市疫苗施打速度不一，建議指揮中心能匡列各年齡層施打總數，看哪個縣市一批疫苗先達標，就先分配給打得快的縣市，不要讓「速度快的同學，要等速度慢的同學。對此，醫師公會也盼疫苗能趕緊下來，接下來就要微解封了，一定要越快越好。

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▲高雄施打疫苗畫面。（圖／高雄市政府提供）

根據高市府統計六都排序，至7日為止，六都AZ疫苗使用率高雄市98.5%居冠，其次是台中97.7%、台南市95.4%；莫德納部分高雄疫苗使用率46.2%，其次是桃園市45.3%、台南市39.5%。

高雄市長陳其邁指出，目前整體疫苗調度和施打速度，無法加快高雄市疫苗覆蓋率，應該依照人口年齡別總數匡列額度，看哪個縣市打到達標，第二階段疫苗就先給打得快的縣市。他認為，在總額不變的前提下，先打完就先領疫苗，把高雄的額度先打完，能加快疫苗施打率，也能兼顧公平，他表示「速度快的同學，要等速度慢的同學，這樣也不太好」。

高雄縣醫師公會理事長王宏育也針對疫苗出聲，對於陳其邁喊出先打完的先給疫苗，他說：「我們是贊成，因為現在蔡英文總統表示有700萬劑，但目前才打約300萬劑，剩下的就早點撥下來」，他說目前診所拿到的疫苗數很少，真的很難對病人交代。

他提及，接下來要微解封，疫苗覆蓋率得越快越好，現在有能力打就趕快打，但疫苗都不知道在哪，應該要早點下來，這是為大家好，這不是比賽，是為了人民健康，因此疫苗打越快越好，加上接下來會有越來越多種類的疫苗進來，將來不一定打得完，因此現在可以打就趕快打。

王宏育說，據他估算全台灣一天若能打1%，2個月疫苗覆蓋率即達60%，至少一天也要0.5%，他不斷強調：「要微解封去餐廳吃飯很危險，還是要打好疫苗！」

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