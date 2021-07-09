大雪山八仙山合歡山13日適度開放　東勢林管處籲民眾落實防疫

▲中央宣布微解封，林管處13日所轄森林遊樂區將適度開放。圖為八仙山步道。（圖／東勢林管處提供）

記者李忠憲／台中報導

中央宣布微解封，東勢林區管理處9日宣布，13日起大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區將適度開放。林管處表示， 各園區設有人潮及相關管制措施，到達人數上限後將採一進一出，入園遊客採實聯制，全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。

國內疫情逐漸平穩，中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長並適度鬆綁，為提供民眾安全安心及放鬆療癒場域。

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▲武陵桃山瀑布。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處表示，5月以來國內新冠肺炎疫情嚴峻，轄內各森林育樂場域及步道群配合全台三級警戒暫停開放。休園期間，各場域服務人員不敢鬆懈，持續加強園區內各項設施清潔消毒、維修及整備，冀能在疫情減緩後提供安心優質服務。

林管處說，包括大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，7月13日將開園。各園區設有人潮及相關管制措施，到達人數上限後將採一進一出，入園遊客採實聯制，全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。

▲合歡山。（圖／東勢林管處提供）

▲大雪山。（圖／東勢林管處提供）

入園人數部分，大雪山國家森林遊樂區1000人、八仙山國家森林遊樂區500人、武陵國家森林遊樂區400台小型車(配合武陵農場)、東勢林業文化園區300人，合歡山國家森林遊樂區各停車場管制容留量開放40%停車空間。住宿降載50%並暫停提供通鋪及5人以上房型，室內場域暫停開放，餐飲僅提供外帶不內用。另外，請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園，並應持續落實積極配合三級警戒管制相關規定措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

東勢林管處也呼籲民眾，轄內步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等計15條步道雖已開放，仍請民眾注意防疫措施，保持社交距離全程配戴口罩勿超過10人群聚，然為尊重在地居民意願，防疫期間請民眾配合暫勿進入鄰近步道之部落及社區。各場域開放情形與人流管制上限，將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)、林務局局網(https://www.forest.gov.tw)及東勢林區管理處處網 (https://dongshih.forest.gov.tw)查詢。

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