陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」：他應該有所覺悟

▲陳時中很少在媒體前動怒。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家小組成員、台大醫師李秉穎日前爆料，機組員放寬「3＋11」沒有經過專家討論，引起外界譁然。對此，李秉穎昨（8日）在周玉蔻直播節目中澄清，自己的意思是「沒有規定哪些一定要專家討論」；而周玉蔻也詢問，陳時中為何面對外界諸多批評責罵，卻從來沒有聽過他罵人，李秉穎給出了解釋。

李秉穎日前在節目受訪時指稱「3+11是指揮中心自己的會議」、「專家會議從沒討論過」，引起外界譁然。對此，李秉穎昨在周玉蔻廣播節目中澄清，自己的意思是「沒有規定哪些一定要專家小組討論」，但專家小組沒有討論過是事實，但媒體要衍生成他說指揮中心刻意排除專家小組去做這個決定，並非本意。

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周玉蔻聽後表示：「他們利用李秉穎權威的名字說打臉陳時中，你不生氣嗎？」李秉穎回應，「妳幫我生氣就好了啦。」

▲李秉穎醫師接受周玉蔻直播專訪。（圖／翻攝寶島聯播網YT）

周玉蔻話鋒一轉提到指揮官陳時中，指出「壓力這麼大，為什麼卻從來沒有聽過他罵人？」李秉穎表示，「我覺得他應該有覺悟，做得怎麼樣都會被罵。」

李秉穎以政府採購新冠疫苗為例指出，「疫苗買貴了會被罵說是圖利廠商，買慢了也會被罵， 疫苗晚進來台灣也會被罵，晚一天就被多罵一天。」

他表示，沒有國產疫苗的時候，政府被罵說不發展國產疫苗，有了國產疫苗的時候，就說不安全。

李秉穎認為，任何事情都是可以被罵的，問題是大家這樣子的批評，是不是對台灣民眾是最好的？應該還是以台灣的本位，什麼政策才是對台灣最好。