教廷點名台灣！感謝各國慰問教宗方濟各　蔡英文列首位

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）現年84歲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4日因大腸發炎接受手術，術後恢復良好，並於羅馬當地7日下午，透過推特感謝來自世界各地的慰問。值得一提的是，他在感謝各國元首慰問時，第一個提及的人就是台灣總統蔡英文。

教廷官方新聞網站《梵蒂岡新聞》（Vatican News）報導，方濟各感謝各國的友好訊息及關心。他7日在推特表示，這些天收到的許多關懷訊息，很感動，謝謝大家與他同在與為他祈禱。

I am touched by the many caring messages received in these days. I thank everyone for their closeness and prayer. — Pope Francis (@Pontifex) July 7, 2021

文中提及，方濟各收到來自多國領導人的慰問，第一個提及的對象就是台灣總統蔡英文（the President of the Republic of China (Taiwan), Tsai Ing-Wen），直說蔡英文在5日就已致函關心。同日，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也祝福方濟各早日康復。

在接下來的幾天當中，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）、賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）、古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等人也向教宗慰問致意。

▼ 教宗方濟各在感謝各國慰問時，第一個提及的對象就是台灣總統蔡英文。（圖／翻攝自《梵蒂岡新聞》網站）