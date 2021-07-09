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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

713起宗教場所「有條件開放」　內政部公布六大防疫原則

▲▼7月13日起，宗教場所有條件開放。（圖／內政部提供）

▲7月13日起，宗教場所有條件開放。（圖／內政部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

指揮中心宣布延長三級警戒至7月26日，並適度鬆綁部分措施，內政部表示，宗教場所原則仍不開放民眾進入，若欲開放須做好防疫配套，並擬具防疫計畫，報主管機關同意後，才能有條件開放民眾入內祭祀、禮拜及參與小型靜態宗教儀式。

內政部表示，自7月13日起，宗教團體若確能做好防疫配套，可依據「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，依計畫開放民眾進入。若為全國性宗教財團法人，報送的主管機關為內政部；已登記寺廟、地方性宗教財團法人，則是報送公所初審後，轉直轄市、縣市政府。

內政部表示，為防止疫情擴散，有意開放民眾進入的宗教場所，仍須落實實聯制、量體溫、噴酒精、妥善規劃民眾進出動線、全程佩戴口罩，並禁止飲食，服務或引導人員視情況佩戴面罩，並實施人流總量管制，場內每人須有2.25平方公尺以上的空間，最多不得超過99人。

此外，民眾進入宗教場所參香、禮拜時，須採梅花座，並保持室內前後左右1.5公尺社交距離。宗教場所並應由專人定時清潔場所、設備及用具。

內政部強調，宗教團體需考量自主防疫能力，若無充足人力可制定計畫或落實管控防疫措施，為維護宗教團體內部人員自身及民眾安全，建議宗教團體維持暫不開放，齊心防疫。

內政部指出，已備有「宗教場所防疫計畫（範本）」，可供宗教團體參考填報後，報送主管機關審查。宗教團體擬具的防疫計畫，應包含6個面向：

(一)宗教場所內部人員名冊。
(二)宗教場所人員健康監測措施及異常之處理機制。
(三)宗教場所內部人員衛生措施。
(四)宗教場所環境清潔消毒措施，包括清潔消毒方式、範圍、頻率及負責人員。
(五)開放民眾入內之防疫配套措施。
(六)發現可能確診者或確診者足跡所到之應變措施。

▲▼7月13日起，宗教場所有條件開放。（圖／內政部提供）

▲▼7月13日起，宗教場所有條件開放。（圖／內政部提供）

▲▼7月13日起，宗教場所有條件開放。（圖／內政部提供）

▲▼7月13日起，宗教場所有條件開放。（圖／內政部提供）

▲▼7月13日起，宗教場所有條件開放。（圖／內政部提供）

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