微解封「矛盾大對決」　開放上山禁下海、可去球場禁鬥牛

▲微解封相關規範出爐，民眾業者有看沒有懂。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

指揮中心昨（8）日宣布三級警戒延長至7月26日，部分場所則在13日起有條件「微解封」，但其中許多規範互相矛盾，像是開放9人團體旅行，同時又要避免室內5人聚會，讓許多民眾無所適從，質疑「微解封場所的標準是不是很奇怪？」

室外運動場館將適度開放，昨日記者會上有媒體提問，「運動器材不能共用，籃球3對3鬥牛，球類運動的球可以一隊共用嗎？」教育部次長劉孟奇則回應，指引寫得很清楚，「避免肢體碰觸、禁止團體競賽」，3對3是不能的。

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林務局宣布開放自然步道、國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區與植物園等戶外場域，但墾丁自然保護區、國家公園和所有海邊都禁止水域活動，等同是可上山不能下海。

▲餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）



針對國內旅遊，指揮中心則祭出鬆綁條件「含領隊導遊、司機一團最多10人」，但在三級警戒規範下應避免室內5人聚會，一團人出遊難免一起吃飯玩樂，指揮中心則稱這並未違反家庭及室內聚會限5人的規定。

健身房也可有條件微解封，不過「館長」陳之漢看了相關規定，直言「等於是叫我們不要開啊」，他提到，其中一條是「個人運動器具禁止混用」，「你這一句話出來了，那哪間健身房敢開的，都可以去檢舉，因為一定混用」。