　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

微解封「矛盾大對決」　開放上山禁下海、可去球場禁鬥牛

▲▼微解封 解封 三級警戒 20場所微解封開放 口罩繼續戴好戴滿 衝高疫苗施打率。（圖／記者屠惠剛攝）

▲微解封相關規範出爐，民眾業者有看沒有懂。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

指揮中心昨（8）日宣布三級警戒延長至7月26日，部分場所則在13日起有條件「微解封」，但其中許多規範互相矛盾，像是開放9人團體旅行，同時又要避免室內5人聚會，讓許多民眾無所適從，質疑「微解封場所的標準是不是很奇怪？」

室外運動場館將適度開放，昨日記者會上有媒體提問，「運動器材不能共用，籃球3對3鬥牛，球類運動的球可以一隊共用嗎？」教育部次長劉孟奇則回應，指引寫得很清楚，「避免肢體碰觸、禁止團體競賽」，3對3是不能的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林務局宣布開放自然步道、國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區與植物園等戶外場域，但墾丁自然保護區、國家公園和所有海邊都禁止水域活動，等同是可上山不能下海。

▲7月12日起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

▲餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

針對國內旅遊，指揮中心則祭出鬆綁條件「含領隊導遊、司機一團最多10人」，但在三級警戒規範下應避免室內5人聚會，一團人出遊難免一起吃飯玩樂，指揮中心則稱這並未違反家庭及室內聚會限5人的規定。

健身房也可有條件微解封，不過「館長」陳之漢看了相關規定，直言「等於是叫我們不要開啊」，他提到，其中一條是「個人運動器具禁止混用」，「你這一句話出來了，那哪間健身房敢開的，都可以去檢舉，因為一定混用」。

ET快訊
713微解封懶人包！5縣市「逆時中禁內用」　台北市今宣布
7／13微解封！專家曝2原因：仍有風險　點名「最危險地方」
台北女找網友「猝死租屋處」　桌上留一包！高雄男以為她睡著
立陶宛總統記者會到一半「警報突然響」　身後戰機緊急升空

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北桃園帶頭逆時中！　維持飲食外帶「只會更嚴格」

713微解封懶人包！5縣市「逆時中禁內用」　台北市今宣布

微解封「家長回崗位幼兒園卻不開放」　王婉諭：那孩子該去哪？

第9類開放預約　不是胖就能先打疫苗！醫師曝須符合「這條件」

微解封「矛盾大對決」　開放上山禁下海、可去球場禁鬥牛

全台熱炸！大台北超過36℃　下週「東風波」移入有劇烈降雨

普妹變校花！百萬網紅公開3重點　傳授「假隨意真做作」換頭術

7／13微解封！專家曝2原因：仍有風險　點名「最危險地方」

融資千萬All in航海王　「慘虧40%」讓他崩潰了：下一步怎救

713微解封「29張圖表」懶人包大全！可以去玩了　三級倒數18天放風

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

新北桃園帶頭逆時中！　維持飲食外帶「只會更嚴格」

713微解封懶人包！5縣市「逆時中禁內用」　台北市今宣布

微解封「家長回崗位幼兒園卻不開放」　王婉諭：那孩子該去哪？

第9類開放預約　不是胖就能先打疫苗！醫師曝須符合「這條件」

微解封「矛盾大對決」　開放上山禁下海、可去球場禁鬥牛

全台熱炸！大台北超過36℃　下週「東風波」移入有劇烈降雨

普妹變校花！百萬網紅公開3重點　傳授「假隨意真做作」換頭術

7／13微解封！專家曝2原因：仍有風險　點名「最危險地方」

融資千萬All in航海王　「慘虧40%」讓他崩潰了：下一步怎救

713微解封「29張圖表」懶人包大全！可以去玩了　三級倒數18天放風

歐洲議會表決通過　籲官員別參加2022北京冬奧

新北桃園帶頭逆時中！　維持飲食外帶「只會更嚴格」

713微解封懶人包！5縣市「逆時中禁內用」　台北市今宣布

機車族注意！未投保強制險　被攔截最高罰3000元

Delta讓疫苗保護力下降　輝瑞宣布研發第三針「加強劑」 　

一逛就入坑！10間「小資女激推網拍」　多種風格最低400元有找

陳柏毓5局只被1安飆7K、防禦率還是0　可惜首勝被搞丟

寶寶出現血便小心是對食物過敏！　哺餵母乳的媽媽還能繼續餵嗎？

712微解封「想唱KTV？」　一張圖告訴你30個場所仍關閉

致敬一代舞台女王！《梅艷芳》神秘演員揭曉　曾演出陳奕迅 MV

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

生活熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

電影院可以釣蝦場不行！他納悶「微解封標準奇怪」

13日微解封　他曝2原因：有風險

餐廳微解封可內用！桃園「逆時中」不跟進

微解封可開放打麻將？陳時中這樣說

融資All in航海王　他慘虧40%

疫語常人　健身猛男變水電工

第二波疫苗登記即起開放！

三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看懂

【圖輯】713微解封29張表全攻略

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

更多熱門

相關新聞

北市65歲↑今起預約莫德納　柯文哲：65↓打疫苗由中央接管

北市65歲↑今起預約莫德納　柯文哲：65↓打疫苗由中央接管

由於中央疫苗預約系統將上線，台北市長柯文哲8日宣布，65歲以上民眾要先打完疫苗，北市9日、10日要開放65歲以上民眾預約打疫苗，接種時間為7月11日至7月15日。副市長蔡炳坤也補充，14日、15日會開放花博爭艷館的大型接種場館。

13日微解封　他曝2原因：有風險

13日微解封　他曝2原因：有風險

高雄群聚團購取貨　遭檢舉：警不理

高雄群聚團購取貨　遭檢舉：警不理

柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」

柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」

【圖輯】713微解封29張表全攻略

【圖輯】713微解封29張表全攻略

關鍵字：

微解封新冠疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

女腹脹…醫從肚臍「拉出滿桌肉羹」！驚悚照網看傻

快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

柯文哲被設局？名嘴爆3疑點：真被圍毆

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面