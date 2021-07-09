716微解封「29張圖表」懶人包大全！可以去玩了　三級倒數18天放風

▲全台三級警戒延長至7/26。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許力方／台北報導

本土疫情自6/25起逐漸趨緩，至今已連續14天維持雙位數，不過仍有部分群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心8日正式宣布，延長全國「三級警戒」至7/26止，7/13起維持11 項措施限制，另針對20場域適度鬆綁「微解封」，最受爭議的便是開放室內外運動場館、餐廳內用、電影院、旅行團等，讓不少家長洗版痛罵衛福部「上課不能，出去玩可以？」

「微解封」部分放寬限制，三級防疫生活還要持續18天，《ETtoday新聞雲》整理最新29張新制圖表，一覽秒懂鬆綁措施的全攻略。

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▼三級警戒11項措施維持限制、20場所適度鬆綁。（圖／指揮中心）



▼八大等休閒娛樂場所仍多數維持關閉。



▼微解封應落實的防疫管理措施，仍要求健康管理、人流管制、環境清消。

▼內政部鬆綁部分：國家公園、宗教場所、民團、表演影視場館。



▼交通部鬆綁部分：國道服務區、台鐵高鐵內用、駕訓班、小型旅行團、觀光業、國家風景區。



▼餐飲業鬆綁有條件內用。

▼教育部鬆綁部分：操場、圖書館、教育機構、室內外運動場。



▼經濟部鬆綁部分：百貨賣場、美食街、傳統市場、夜市。

▼農委會鬆綁部分：休閒農場、林務局。

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