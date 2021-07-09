微解封「家長回崗位幼兒園卻不開放」　王婉諭：那孩子該去哪？

▲立委王婉諭認為，被開放「微解封」的行業和場所，各自不同的規範不僅複雜，反而更容易讓民眾感到混亂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中央疫情指揮中心今（8）日宣布，再度延長防疫三級警戒至7月26日，不過因本土疫情逐漸趨緩下，政府做出適度鬆綁措施，但都必須維持社交距離、遵守實聯制、出入口管制等原則。時代力量立委王婉諭就對此提出質疑，「開放標準不一，更是令人不解」，開放電影院與健身房，卻不開放圖書館、幼兒園，「隨著微解封，越來越多家長們必須回到工作崗位，那麼孩子該去哪呢？」

國內疫情雖然逐漸趨緩，但每日確診數仍維持雙位數，只要大家一鬆懈可能又會再度爆發疫情。疫情指揮中心今宣布，再度延長第三級防疫警戒至7月26日，不過有部分場所開始適度鬆綁「微解封」，在遵守實聯制、出入口管制、總人流管控降載、維持社交距離等條件下，像是電影院、博物館、健身房等場所都可恢復營運。

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不過有不少民眾對於「微解封」的指引仍感到疑惑，立委王婉諭今也於臉書po文表示，「坦白說，我真的看不太懂，聽完整場記者會也都還是一知半解，實在難以想像民眾和相關業者，看完這麼複雜的微解封指引，會有多麽無所適從。」她認為尤其是被開放「微解封」的行業和場所，各自不同的規範不僅複雜，反而更容易讓民眾感到混亂。

除了規範複雜外，王婉諭更提到「令人不解」的開放標準，像是開放電影院，卻不開放戲院？開放了健身房，卻不開放圖書館、幼兒園？她更提出許多家長將面臨的問題，「隨著微解封，越來越多家長們必須回到工作崗位，那麼孩子該去哪呢？」

王婉諭表示，她能夠理解在防疫和維持經濟發展間，必須取得平衡，這是全球各國都面臨的難題，「所以政府必須權衡兩者，盡量在疫情可控範圍內，維持經濟活動。」

對於「微解封」預期出現的各種亂象，王婉諭認為，政府更應明確將解封措施及標準闡明清楚，便非常重要，而不是像現在這樣，反而讓民眾無所適從。最後，她也呼籲指揮中心，應儘早明確說明相關指標為何，才讓民眾能夠清楚了解，我們升降級的標準和期程到底為何。



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