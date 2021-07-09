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7／13微解封！專家曝2原因：仍有風險　點名「最危險地方」

▲▼台北市部分夜市自29日起在落實實聯制登記、酒精消毒等防疫措施的前提下逐步微解封,小週末的寧夏夜市擺脫休市時的蕭條景況,迎來久違的逛街人潮,新冠肺炎,武漢肺炎,本土疫情,社交距離,紓困,攤商,攤販,擺攤,餐飲業,禁止內用,外帶,人流,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣預防醫學學會理事長陳宜民，除非7成以上的人都打了疫苗，否則解封其實是有滿多的危險。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

全國三級警戒延長至7月26日，不過部分限制措施可以「微解封」。對此，台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，除了認為現在解封仍有風險外，也呼籲各個地方縣市首長在「中央規定」後，不要又另外規定自己的東西，否則恐怕會造成人口移動，反而增加感染風險。

陳宜民在8日播出的政論節目《少康戰情室》表示，現在中央準備鬆綁「防疫措施」，但他認為除非7成以上的人都打了疫苗，甚至Delta還要達到8成3，否則解封其實是有滿多的危險，他也舉例「像今天（8日）只有新增18例，但問題是不知道，還有多少隱藏的黑數」。

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陳宜民也提到，以前台灣被SARS入侵時，至少要連續14天沒有確診，「這個是WHO的定義，過去要連續14天沒有確診，才能說是沒有狀況」、「所以現在這樣子的微解封，當然還是有狀況的，所以我是建議大家還是要自律」。

▲▼雙北市升級三級防疫 健身房 運動中心停業。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全國三級警戒延長至7月26日，不過政府針對部分文藝、室內外運動場館及旅遊景點微解封。（圖／記者屠惠剛攝）

他指出，除了民眾自律很重要外，另外就是拜託一下，中央有規定的東西，各縣市的首長不要再做更多，其他縣市內自己規定的東西，像是之前台北市賣場分單號、雙號才能買。

他說，「台北市規定，分市場單號、雙號才能買，人就會跑到新北市」、「當兩個城市規定不一樣的時候，大家就會想辦法到另外一邊，造成人口移動，這種移動就會增加碰撞的機會、增加傳染機會」。

最後他也提到，民眾到餐廳或到公共場所，盡量不到盥洗室去，他認為盥洗室是最危險、容易染疫的地方，因為不論是誰管理，不可能1人使用後，就馬上進去消毒，消毒後才開放下1人使用，奉勸大家若要出門，最後在家上廁所後再出發。

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