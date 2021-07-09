對抗Delta要打2針！研究：抗體會被逃避　單劑疫苗「90%幾乎無效」

▲法國最新研究顯示，接種2劑疫苗可以為人體提供較強的保護力、有效對抗變種病毒。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）最新研究顯示，只接種過1劑新冠疫苗的人在接觸到Delta變種病毒時，其體內所產生的免疫反應並不理想，但多數人在完成2劑疫苗接種後，就能擁有較強的保護力，並免受Delta病毒的侵害。

綜合歐洲新聞台與商業內幕報導，這項剛於8日發布在《自然》期刊上的論文，對法國中北部城市奧爾良（Orléans）59名已接種疫苗的人群，曝露於Delta病毒後所產生的影響進行了研究。在這59名受試者中，其中有16人至少接種了1劑輝瑞疫苗，而另外的43人則至少施打了1劑AZ疫苗。

▲只接種1劑疫苗的人，幾乎不能抑制Delta病毒，但其免疫反應在接種2劑後，卻有顯著提升。（圖／路透）

研究人員發現，只接種1劑疫苗的受試者在接觸Delta病毒後，只有10%的人產生了可以中和Delta病毒的抗體，這表明這些人將不會被Delta病毒感染，但其餘的人卻「幾乎沒有檢測出免疫反應」。不過，在他們完成第2劑的接種後，95%的人就能自己產生足以抑制Delta病毒的免疫反應。

據此研究結果，論文的主要作者認為，「部分的Delta病毒明顯能逃脫抗體，因此單劑量的疫苗，對南非變種病毒（Beta）和印度變種病毒（Delta）要么效果不佳，要么根本無效」。研究人員還對未那些接種疫苗，卻在感染新冠原病毒後幸運存活的人進行了研究，發現他們體內的抗體對Delta病毒的效力降低了4倍，但是抗體反應在接種單劑疫苗後有顯著提升。

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