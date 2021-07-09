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柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」　劉寶傑：鋪好的局

▲▼柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」　劉寶傑：鋪好的局。（圖／翻攝自臉書／線上直播）

▲兩人直播時，牆上時鐘疑似壞掉，指針停在20點24分。（圖／翻攝自臉書／線上直播）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲7日接受資深媒體人趙少康專訪，一同合體直播。不過，有眼尖網友發現，影片內的時鐘疑似故障，指針一直停在晚間8點24分的位置，因此懷疑是暗指「時鐘壞了」、「柯文哲劍指2024」。有政論節目分析，這個場景經過精心設計，藍營人士看了可能會不寒而慄。

主持人劉寶傑談到，他早期跑新聞時，印象最深刻的就是1994年的台北市長選舉，因為當時最精彩的一場戲就是「趙少康對上陳水扁」，「我碰過這麼多政治人物，最聰明、最剽悍、最狠的，就是趙少康跟陳水扁」。

劉寶傑認為，雖然柯文哲跟趙少康7日合體直播，最近話題也一直圍繞柯文哲，「但這個場合不是柯的場子，而是趙少康的場子，這個鐘2024絕對不是給柯的，是趙要用的，這所有的局都是鋪排好的，更可怕的是，這兩個人未來是分是合？」

▲▼柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」　劉寶傑：鋪好的局。（圖／翻攝自YT／關鍵時刻）

▲劉寶傑認為，「這個鐘不是給柯的，而是給趙少康自己，所有的局都是鋪好的」。（圖／翻攝自YT／關鍵時刻）

李正皓分析，這個時鐘有可能壞掉，但怎麼會剛好壞在晚間8點24分？一定是精心去調過的，所以這整個場景圖案的意思就叫做「時中壞了，2024」，暗喻防疫指揮官陳時中，「這東西當然是精心設計過，不只是幕僚，甚至可能是趙少康自己的巧思！」

李正皓認為，如果他是國民黨的人，看到肯定會不寒而慄，因為這柯、趙兩個人都有幾個共通點，「第一個，都劍指2024，趙少康到現在都還沒鬆口不選2024，柯文哲則是一定會選2024，其次是他們都想把韓粉吸納下來，有同樣的族群目標」。

▲▼柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」　劉寶傑：鋪好的局。（圖／翻攝自YT／關鍵時刻）

▲李正皓認為，林昶佐事件是一個破口，成為藍營集結的關鍵點。（圖／翻攝自YT／關鍵時刻）

李正皓話鋒一轉也談到，柯文哲以前說自己是「墨綠」，結果現在跑去跟外省的（趙少康）做直播，所以無黨籍立委林昶佐這個事件，「林昶佐能不能連任事小，但造成藍營大集結，才是事大之處！」

李正皓引述「QuickseeK快析輿情資料庫」數據，針對「林昶佐被嗆」一事就親藍、親綠粉專（包括媒體）進行影響力分析（回文、按讚、分享跟觀看），結果發現親藍粉專的戰力值高達74.8％，遠高於親綠粉專25.2％。

李正皓分析，藍營沉寂許久，自從前高雄市長韓國瑜被罷免後，藍營其實一直尷尬，好像沒有什麼舞台，「可是你看這個事件，影片是講到林昶佐，你看他的大數據分析，一講到罵林昶佐，大家都勇於按讚、分享、回文和觀看，這個事件等於變成藍營的黏著劑！」

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