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新北市跟進「微解封」？　侯友宜IG突發聲：和衛生局長對看一眼

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

記者曾羿翔／綜合報導

全國疫情第三級警戒宣布延長到7月26日，7月13日起部分文藝、運動場所以及旅遊場域則將「微解封」，部分縣市政府仍有不同的規定與做法，其中新北市是否跟進微解封？新北市政府發言人蔣志薇指出，仍是三級警戒，新北市以管制為原則「例外才放寬」。市長侯友宜晚間則透過IG發文回應「別想著要放鬆」。

侯友宜8日晚間透過IG發文指出，三級警戒延長微解封？「我和衛生局長對看一眼後，繼續埋頭研究疫情、分析數據」；對新北來說，每天最重要的一件事，就是我們如何面對疫情，雖然確診控制最低達到個位數，但現在不是看數字，而是隱形傳播鏈有沒有被截斷，社區傳染還存不存在。

侯友宜還說，如何調整防疫步伐，必須做好萬全準備，「嚴格管制是我們的最高原則，新北市團隊的防疫態度，就是繼續戰戰兢兢、步步為營！」發文讓許多網友紛紛留言回應，「大家真的不要鬆懈」、「新北加油」、「新北可以不要微解封」，但也有網友表示，「孩子在家沒人顧啊」！

侯友宜下午在防疫記者會上表示，新北會遵照衛福部宣布的開放項目進行，對於鬆綁細節也會針對中央指引進行逐項討論再決定。

▼微解封指引。（圖／指揮中心提供）。

▲▼房業涵評論微解封：「真的很複雜」。（圖／翻攝自IG／房業涵）

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