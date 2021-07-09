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台灣有三級警戒倚賴症！醫曝「726要面對1考驗」：除非能清零

▲▼微解封 解封 三級警戒 20場所微解封開放 口罩繼續戴好戴滿 衝高疫苗施打率。（圖／記者屠惠剛攝）

▲三級警戒延長至7月26日，但20場所微解封開放 。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（8日）宣布，全國三級警戒再延長2週至7月26日，但13日起適度鬆綁博物館、電影院、健身房等場所。對此，福部草屯療養院醫師沈政男表示，這是一個超微解封、象徵性解封、2.99級解封，而背後原因就是「台灣有了三級警戒倚賴症。」

面對三級警戒以來，外界許多的猜測與言論，沈政男晚間在臉書發文表示，「5月中說新增會破千！5月底說降到三位數以下是奇蹟！6月初說從重症率推估染疫黑數少說上萬！6月中說沒疫苗不可能清零！6月下旬屏東delta群聚說R值高達8！6月底說台北批發市場群聚麻煩了！還有更多更多看起來危言聳聽，其實就是亂扯的人，現在又在說什麼？解封，會再燒起來喔！疫苗沒打到六成，不能解封喔！再過一陣子，會有下一波喔！全都是，無稽之談。」

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▲▼饒河街 微解封 逛街 夜市 攤販 人潮 生計 。（圖／記者陳家豪攝）

▲饒河街夜市晚間人潮。（圖／記者陳家豪攝）

沈政男表示，評估解封後會怎樣，應看去年台灣R0值，然後乘以1.5倍，就會是解封後的R值，因為，去年台灣從頭到尾都沒有三級警戒，而alpha病毒的傳播力是去年病毒的1.5倍，「你去看英國流行病學家是不是這樣評估解封？但今天台灣有人提到嗎？就只是憑直覺與個人經驗在那邊胡亂喊價。」

沈政男認為，指揮中心今天所宣布的7月12日微解封，最有意義是開放內用，但因為規定相當繁瑣嚴苛，到底有多少餐飲業者將會照辦，還是乾脆維持只能外帶，猶待觀察，其他戶外景點與戶內場所的微解封，其實本來就無關防疫大局。

沈政男說，整體而言，這是一個超微解封、象徵性解封、2.99級解封，而背後原因就是「台灣有了三級警戒倚賴症。」

沈政男舉例，這在其他國家也都出現過，也就是封城太久，習慣躲在家裡的安心感覺，於是即使解封，也寧願不出門了。但，這在國外是個案，在台灣卻是普遍現象，「君不見，好多民眾一看到最近風景區有人聚集，就開始著急大罵？」

▲▼7/13微解封在望，整個台北市區人車明顯變多。在尖峰上班時刻，台北橋名聞中外的機車瀑布也漸漸恢復車潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北橋名聞中外的機車瀑布近來漸漸恢復車潮。（圖／記者湯興漢攝）

沈政男預期，即使官方說要解封，很多民間業者與消費者，仍然會自我三級警戒，就因擔心病毒會趁機從暗地裡竄出，展開絕地大反攻，因此7月12日如果不敢降到二級，到了7月26日仍得面對同樣的考驗，就只是把頭痛時間延後兩個禮拜罷了，「除非7月26日能夠清零，而有沒有機會？當然有，就看你有沒有決心。只是，清零還得累積十四日，才能確定沒有死灰復燃，而這就不是7月26日可能達到了。」

沈政男表示，早就說唯一安心的解封之道就是清零，而清零絕對可能，並且無需疫苗就能達成，「現在，大家相不相信了？」只是，什麼時候能夠清零，牽涉疫調與隔離技術，而且需要一點時間，很難由現在的R值推估，現在的R值連續幾周都是0.6左右了，才會降到現在剩下十幾二十例，問題是兩周後雖然照算會剩下個位數，但清零什麼時候可以達成，就是另一回事了。

▼712後微解封指引。（圖／指揮中心提供）。

▲▼房業涵評論微解封：「真的很複雜」。（圖／翻攝自IG／房業涵）

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