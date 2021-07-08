「魚丁系」為「蘇打綠」挨告　林暐哲求償百萬結果出爐

▲魚丁系團員吳青峰等6人為了拿回團名「蘇打綠」遭求償百萬元，一審勝訴免賠。（資料照／翻攝吳青峰FB）

記者劉昌松／台北報導

藝人青峰和恩師林暐哲在2018年分家後，和團員另組「魚丁系」，為了詞曲著作權官司纏訟不斷，樂團成員為了拿回團名「蘇打綠」，曾請求法院假處分禁止林暐哲移轉商標，林偉哲認為商譽受損，向青峰等6名團員求償1百萬元，但台北地院認為，青峰等人基於訴訟權，請求確保商標歸屬確認前，不被任意移轉，並非不法侵害，8日判青峰等人免賠。

青峰(吳青峰)因為2019年在演唱會上唱自己創作歌曲，遭前經紀人兼恩師林暐哲提告侵害著作權的民刑事告訴後，師徒兩人正式翻臉，青峰先前曾被檢察官起訴，但一審獲判無罪，民事遭林暐哲求償800萬元部分，一、二審也都判青峰勝訴免賠。

▲青峰手寫的「蘇打綠Sodagreen」商標目前被禁止處分。（圖／翻攝智慧局網站）

但在能否演唱創作歌曲外，青峰和團員阿福(何景揚)、小威(史俊威)、馨儀(謝馨儀)、阿龔(龔鈺祺)、家凱(劉家凱)6人更在意的是，已經在華人世界家喻戶曉的團名「蘇打綠」，他們主張商標「蘇打綠Sodagreen」是由青峰以獨有筆觸及巧思布局所繪成，具有原創性，而應受著作權保護，卻被林暐哲登記商標權在案，因此一邊打經紀官司，一邊想拿回商標。

雖然台北地院在2021年4月間的經紀合約一審判決結果，青峰等人拿不回「蘇打綠」，只能繼續使用「魚丁系」，但因為青峰等人先前已經向法院聲請假處分，請求在判決確定前，禁止林暐哲移轉商標，經法院裁准後，已函請智慧財產局註記「禁止處分」，林暐哲認為這個假處分、強制執行的動作，自始違法，且損害了他的公司商譽，另案提告求償100萬元。

▲青峰跟林暐哲師徒拆夥訴訟不斷。（資料照／翻攝青峰臉書）

台北地院審理後認為，商標的假處分案過程中，雖然曾因管轄權爭議而被上級審撤銷發回過，但最終仍是裁准禁止處分，顯然並非自始違法，且青峰等人為了避免如果官司勝訴，商錶卻已被轉手的問題，基於訴訟權益而聲請假處分，也不是故意或過失侵害他人權益，也沒有違背善良風俗的問題，因此判決駁回林暐哲求償，青峰等6團元免賠。可上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

部隊盛傳他和嫂子一夜情！綠光上士菸燙中士 嗆：提你頭見廠長



「我之前在北醫」假護理師詐薪被抓包 真實背景嚇死人！

《17》創辦人挨告背信 黃立成堂弟捲入新創「獨角獸」停業內幕