「我之前在北醫」假護理師詐薪被抓包　真實背景嚇死人！

▲禮儀公司派駐醫院人員，佯稱自己是護理師到診所應徵工作榨薪還害診所挨罰。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

許姓女子2年前應徵1間私人診所護理師，工作7個月後，因診所不斷催促辦理登記，許女才交出「北醫外科護理師」證件，但被診所發現證件是偽造的，憤而提告，台北地檢署追查發現，許女的確曾在北醫工作，不過是禮儀公司派駐人員，和護理工作無關係，卻藉此詐薪18萬多元，還害診所被罰6萬元，日前依詐欺取財等罪起訴許女。

起訴指出，36歲的許女根本沒有護理師證照，卻在2019年底，向台北市中山區某知名診所應徵護理師工作，當時許女傳了1份造假的「北醫外科護理師」證件給診所，佯稱還在其他診所上班，無法立即把證照轉過來辦理執業登記。

診所因此暫時安排徐女擔任與護理工作無關的櫃台人員，但時薪180元比一般櫃檯工讀生略高，直到後來，有民眾檢舉許女沒有護理師資格，診所再次詢問，許女也再次拿出先前貼上自己照片造假的北醫證件，這次診所直接詢問北醫，確認許女是假貨後提告。

許女接受偵訊時否認詐騙，堅稱自己一開始就只是應徵診所櫃台工作，「我去確實有在北醫工作，是任職於禮儀公司派駐在北醫」，檢察官綜合相關事證，認定許女製作假的護理師證件，騙取診所2020年1月到7月薪水18萬3536元，還害診所因雇用未取得資格的護理人員，被衛生局開罰6萬元，涉嫌偽造特種文書、詐欺取財等罪，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

《17》創辦人挨告背信 黃立成堂弟捲入新創「獨角獸」停業內幕

千萬「大牛」無牌上路成廢鐵 神秘駕駛竟是吸金集團洗錢共犯

財經網美罵人「白癡」挨告 檢：只是對不同觀點的評論