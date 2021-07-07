屏東地院拍賣土地有疏失害民眾拆屋還地　判國賠458萬確定

▲屏東地院拍賣疏失，須國賠458萬餘元。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者吳銘峯／台北報導

屏東潘姓女子購買屏東地院拍賣的土地，投入數百萬元興建冷凍廠房。但因屏東地院疏失，導致潘女的房屋必須拆屋還地。潘女不滿，提出國賠訴訟，一審判決屏東地院須國賠678萬餘元，上訴二審後，高雄高分院改判國賠458萬餘元。案經上訴，最高法院7日駁回上訴，全案確定。

本案因台糖公司於2008年間，以鄭姓女子積欠土地使用補償費，向屏東地院聲請核發支付命令，並取得債權憑證後，查封拍賣鄭女位於屏東萬丹鄉200多平方公尺土地。土地最後由屏東地院依法拍賣，潘女以282萬元價格拍定，潘女又再花費600多萬元興建2層樓的冷凍廠房。

不料2011年3月間，潘女突然接到屏東地院通知，原來土地被拍賣的鄭女主張，當時支付命令裁定書送到潮州鎮她的戶籍地，並非她的住所地，所以送達程序不合法，鄭女打官司獲得勝訴確定，取回土地。故屏東地院通知潘女，必須拆屋還地，潘女可以取回土地拍賣款282萬元。潘女不滿，認為已經投資的廠房設備也須受償，因此以台糖與屏東地院為被告，起訴請求連帶賠償698萬餘元。

一審橋頭地方法院審理後，認定屏東地院拍賣過程有疏失，必須負擔賠償責任，因此判准國賠678萬餘元。案件上訴二審，高雄高分院審理後，仍認定屏東地院拍賣有疏失，必須單獨負擔賠償責任；但二審根據鑑定報告，改認定潘女損失為458萬餘元，因此改判准國賠458萬餘元。全案再上訴第三審，最高法院7日駁回上訴確定。