迴紋針+橡皮筋阻口罩、護目鏡壓花臉　2張圖秒懂生活小物助防疫

▲民眾於額頭、顴骨、鼻樑等骨突處黏貼泡棉，再戴上護目鏡與口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球因為新冠狀肺炎COVID-19的影響，導致民眾生活習慣改變，無論男女老少出門必需戴口罩，護目鏡也是防護配備之一，然而長時間佩戴口罩和護目鏡而導致耳上疼痛及臉部條狀壓痕，甚至破皮發炎也越來越常見，奇美醫學中心提出小撇步可舒緩口罩、護目鏡壓傷的花臉！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲護目鏡卸除後的額頭、臉頰壓痕。

護理部傷口護理師莊玟玲指出，因為耳上與臉部的皮層較其他部位的組織薄，且臉部突出的顴骨、額頭、鼻梁，都使得耳上與臉頰的壓傷比率上升，尤其是醫護人員及皮膚脆弱的老人家。一張素淨的臉，猶如小花貓，布滿了壓痕。當口罩與護目鏡成為生活的必備品時，如何預防與舒緩臉部的傷害，維持俊美肌膚更是值得重視的議題！

莊玟玲護理師說，我們要了解呼吸道的防護器具若需要長期配戴時恐導致的傷害（例如：口罩、護目鏡等），在醫學名詞稱為壓力性損傷（Pressure Injury;PI），簡稱「壓傷」。顧名思義，乃壓力導致的皮膚損傷，小至疼痛不適、無法恢復的皮膚紅斑印記，大至皮層破損。因為外部壓力，阻礙皮膚組織的血液循環，當時間過久，導致皮膚缺血缺氧而傷害產生。'

依據美國國家壓瘡諮詢委員會（NPUAP）建議，骨突上的皮層受壓超過2小時，皮膚就會開始產生不適、紅斑，甚至出現與外固定物相吻合的印記或水泡、破皮。但是為了保護自己，出門在外必戴口罩，加上醫護人員一上線，防護面具一時半刻也不能取下，因此更要預防壓力性損傷的發生。有效舒緩臉部的不適與壓傷，我們得從「壓力」和「時間」來著手，尤其是移轉或降低耳部與臉部皮膚上的壓力，或者降低肌膚受壓的時間。

▲經過實測，橡皮筋置放於百會穴，耳部的受壓最少，口罩密合度最高。

莊玟玲護理師說，目前市面上有許多防壓小物，可以採購使用外，也可以應用生活中隨手可得的物品來防壓。例如：迴紋針加橡皮筋可以用於耳部的防壓，橡皮筋的材質有止滑效果，經實測的結果顯示，此方法無論從減壓面、舒適度、經濟面、防側漏，都能達標。也可改用黑色橡皮筋，搭配漂亮髮夾取代迴紋針，兼具防疫與美麗！此外，利用紗布、人工皮、泡棉等敷料，放置在受壓點，藉由壓力的分散與轉移，也可以減少肌膚長期受壓導致的不適與破皮。

▲於耳後黏貼敷料防壓。

根據美國國家壓瘡諮詢委員會（NPUAP）建議，其中敷料材質以泡棉的防壓與抗敏感的效果最佳，民眾在醫療器材行都可以選購得到。一般來說，10*10cm的敷料平均價位約在150元左右，依廠牌不同而價格略異，在敷料未髒汙潮濕的情況下，最長可以使用7天，當出現不適或防壓敷料不使用時，便可以取下。

▲泡棉的剪裁依臉部面積之大小做調整。

護理師莊玟玲表示，看到國內外新聞媒體，播報著一張張醫護人員、防疫人員甚至民眾因為戴口罩導致的花花臉，真是令人揪心！透過分享口罩、護目鏡的防壓知識與生活中隨手可得的用品，自行DIY口罩與護目鏡的減壓工具，讓光榮的印記感動在心，壓傷的印記幻化於無形，全民積極來防疫，醫護人員仍堅守崗位，不辭辛勞，全力守護民眾安全，並期盼守住這場防疫戰，讓美麗臉龐再現！

YSL情挑誘光水唇膏