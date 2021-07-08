轟中央買疫苗意識型態反遭綠營嗆　柯文哲再批：不要搞得像義和團

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲7日晚間接受中廣董事長趙少康專訪時，說出中央因為意識形態不願向上海復星製藥購買疫苗，遭民進黨團反批是替中國擦脂抹粉。對此，柯文哲8日再嗆，不要把政府搞得一副像義和團樣子，這對國家長期發展是不好的。

柯文哲8日下午在北市防疫記者會上表示，總統蔡英文應相當熟悉國際貿易，所以對於國際商品所謂代理權問題，應該都曉得怎麼運作。

柯文哲說，「我倒是覺得這樣」，國家當然有宣傳，但不要把政府搞得一副像義和團樣子，這對國家長期發展是不好的。