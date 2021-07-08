蔡炳坤：中央16日幫「50至64歲民眾預約打疫苗」　北市將改採唐鳳系統

▲台北市副市長蔡炳坤透露，16日之後，中央要開始用唐鳳系統幫50歲至64歲民眾預約打疫苗。圖為台北市計程車司機接種疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8日宣布，由於中央疫苗預約系統即將上線，所以65歲以上民眾要先打完疫苗，北市9日、10日要開放65歲以上民眾預約打疫苗，接種時間為7月11日至7月15日。台北市副市長蔡炳坤也提及，16日開始中央要用其系統幫50歲至64歲民眾預約、接種疫苗。

柯文哲宣布，7月9日、7月10日早上8時至下午5時開放65歲以上民眾預約打疫苗，接種時間為7月11日至7月15日，接種點總計257家醫院，不限制台北市民戶籍，另新增「取消」按鍵，到截止日前都可以「取消」。

此外，柯文哲也提及，因為中央疫苗預約系統即將上線，所以65歲以上民眾要打完疫苗，7月15日之後，65歲以下民眾打疫苗由中央系統接管。

蔡炳坤表示，8日、9日開放68歲以上民眾預約接種疫苗，8日狀況相當熱絡，到下午3時已有4萬2750位民眾上網預約，預約率達到67％左右；9日、10日也會開放65歲以上民眾預約打疫苗，而11日至15日開放接種，讓65歲以上民眾打疫苗情況能在15日以前告一段落，「因為16日開始，中央預約系統針對50歲至64歲的人，中央要運用其系統開始接受預約、接種。」

蔡炳坤強調，有關按照年齡預約接種一事，北市到65歲以上就會告一段落。