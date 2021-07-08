北市近70處公私有市場攤商還沒打疫苗　黃郁芬：請市府說清楚

▲台北市議員黃郁芬。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前北市府宣布，5日開始台北傳統市場攤商全部打疫苗。對此，台北市議員黃郁芬8日表示，接到許多不在第一波施打名單的攤商反應，擔心自己也不在下一波名單之中，「台北市政府完全沒說明清楚、攤販也都一頭霧水。」

黃郁芬在臉書發文表示，市場攤販會有這些疑問，是因為柯文哲只說第一波納入哪些市場、要打多少劑，至於哪些市場會被納入第二波？其他市場與攤販集中區是否完成造冊？是否已經依照市府目前掌握的名冊數量，向中央爭取第二波疫苗？這些台北市政府完全沒說明清楚、攤販也都一頭霧水。

對於市場第一波接種名單，黃郁芬指出，北投區包含自強市場、金龍市場、新北投攤販集中場這幾個在地人常去的大市場，都沒被列在第一波名單中；而士林區的葫蘆堵市場、社子菜市場也不在這波名單之列，但這些市場都是在地人常去採買的。

黃郁芬表示，自己跟市場處索取進一步的資料，才拿到尚未安排施打疫苗的市場名單，包含17個公有市場、47個攤販集中場及夜市、5個民有市場。

黃郁芬指出，市場防疫是目前台灣防疫的重中之重，仰賴中央及地方政府的合作配合，「希望柯文哲市長可以藉由每天下午的記者會，好好說明市場專案的相關規劃及進度，這才是市民朋友想看到的記者會。」

▲尚未施打疫苗的市場名單。（圖／翻攝黃郁芬臉書）



台北市副市長蔡炳坤今天也在北市防疫記者會指出，北市傳統市場相當多，目前主要針對現有的1萬8000人名單接種，後續還有需求的話，會視疫苗的量再安排接種。

北市攤商疫苗的施打順序，第一是中正萬華區優先，其次為有確診案例優先，再來是北市大型市場。以各市場自治會6月30日造冊名單為主，依照名冊、指定時間至指定地點接種。