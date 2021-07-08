懶人包／雙北65歲↑本周起開打莫德納　何時預約、接種時程一次看

▲雙北持續施打疫苗，加速疫苗覆蓋率。（資料照／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

雙北市府持續打疫苗，年齡再下放，不限戶籍皆可來接種疫苗。台北市府8日宣布，開放65歲以上民眾於7月9日預約打疫苗；新北市府同樣也開放65歲以上民眾預約，於7月12日至15日之間完成接種。

台北市預約疫苗

對象：不限戶籍，65歲以上長者、55歲以上原住民

預約時間：7月9至7月10日，早上8點至下午5點

接種時間：長者，7月11日至7月15日；外籍人士，7月6日

預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所電話預約（不分梯次皆可線上取消）

▼北市疫疫苗預約。（圖／北市府提供）



新北預約疫苗

對象：67歲以上

預約時間：7月10日，早上8點至晚上8點；7月11日，早上8點至下午5點

接種時間：7月12日到7月13日，分時段進行

對象：65歲以上、55歲以上原住民

預約時間：7月12日，早上8點至晚上8點；7月13日，早上8點至下午5點

接種時間：7月14日到7月15日，分時段進行

對象：孕婦、第1-5類公費對象

預約時間：7月10日，早上8點至晚上8點；7月11日，早上8點至下午5點

接種時間：7月12日到7月13日，分時段進行

預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所、相關醫療院所電話預約

▼新北市疫疫苗預約。（圖／新北市府提供）

