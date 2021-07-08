　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／雙北65歲↑本周起開打莫德納　何時預約、接種時程一次看

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙北持續施打疫苗，加速疫苗覆蓋率。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

雙北市府持續打疫苗，年齡再下放，不限戶籍皆可來接種疫苗。台北市府8日宣布，開放65歲以上民眾於7月9日預約打疫苗；新北市府同樣也開放65歲以上民眾預約，於7月12日至15日之間完成接種。

台北市預約疫苗

對象：不限戶籍，65歲以上長者、55歲以上原住民
預約時間：7月9至7月10日，早上8點至下午5點
接種時間：長者，7月11日至7月15日；外籍人士，7月6日
預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所電話預約（不分梯次皆可線上取消）

▼北市疫疫苗預約。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0708。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0708。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0708。（圖／北市府提供）

新北預約疫苗

對象：67歲以上
預約時間：7月10日，早上8點至晚上8點；7月11日，早上8點至下午5點
接種時間：7月12日到7月13日，分時段進行

對象：65歲以上、55歲以上原住民
預約時間：7月12日，早上8點至晚上8點；7月13日，早上8點至下午5點
接種時間：7月14日到7月15日，分時段進行

對象：孕婦、第1-5類公費對象
預約時間：7月10日，早上8點至晚上8點；7月11日，早上8點至下午5點
接種時間：7月12日到7月13日，分時段進行

預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所、相關醫療院所電話預約

▼新北市疫疫苗預約。（圖／新北市府提供）

▲▼新北防疫0708。（圖／新北市府提供）

▲▼新北防疫0708。（圖／新北市府提供）

▲新北疫苗開放事項。（圖／市府提供）

▲新北疫苗開放事項。（圖／市府提供）

ET快訊
江宏傑離婚福原愛　爸爸「一句話」快閃關門
直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客　在地人驚：超前部署？
江宏傑、福原愛同台《全明星》　「甜蜜對打畫面」成絕響
福原愛不倫形象崩毀　神隱近況曝光
快訊／離婚江宏傑　福原愛首發聲！
江宏傑斬斷4年婚！　陸網一面倒挺福原愛：恭喜脫離台灣軟飯男
賣場「微解封新規」一次看！　好市多仍禁內用、家樂福開放用餐
江宏傑離婚福原愛過程曝光　監護權共有「兒女住台灣」
微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！
快訊／東元電機董座被指「壞女人」　發3點聲明
懶人包／江宏傑、福原愛斷開4年童話婚姻　不倫照+冷暴力疑雲回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海地總統遭殺戒嚴15天　外交部提升旅遊警示「國人目前不宜前往」

王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

懶人包／雙北65歲↑本周起開打莫德納　何時預約、接種時程一次看

交通部僅紓困高捷！北捷抗議：切莫政治凌駕專業　「病毒不分公民營」

「日本友情疫苗讓台灣人再次感動」　總統府：期盼台日「疫病退散」

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

運8遠干機連2天擾台！我軍廣播驅離　7月共機累計6架次

「低智商官員出的餿主意」　賴士葆批中央疫苗預約系統戲弄全民

柯文哲「環南設局說」背後有2因素　他分析：討拍、互鬥

白宮秀台灣國旗卻無預警刪文？　外交部已請駐美代表處採取行動

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

海地總統遭殺戒嚴15天　外交部提升旅遊警示「國人目前不宜前往」

王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

懶人包／雙北65歲↑本周起開打莫德納　何時預約、接種時程一次看

交通部僅紓困高捷！北捷抗議：切莫政治凌駕專業　「病毒不分公民營」

「日本友情疫苗讓台灣人再次感動」　總統府：期盼台日「疫病退散」

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

運8遠干機連2天擾台！我軍廣播驅離　7月共機累計6架次

「低智商官員出的餿主意」　賴士葆批中央疫苗預約系統戲弄全民

柯文哲「環南設局說」背後有2因素　他分析：討拍、互鬥

白宮秀台灣國旗卻無預警刪文？　外交部已請駐美代表處採取行動

遭諷「嫁張菲兒是為了錢」！　翁馨儀直播氣炸嗆：我家沒那麼可憐

保險業幫疫情受災戶「降租」　餐飲業逾5成佔最大宗！

不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

喬友大火4死勇消罹難　消防署啟動「災害事故調查會」重勘現場

陳傑靠彈吉他哼老歌舒壓　三度挑戰奧運要更專注在每一趟

筆電需求強勁！宏碁6月營收300.19億元　攀七年新高

一眼看中牠！灰頭小狗長大褪色「神似離世愛犬」　媽感動：是緣分

劇組復工鬆綁！《山中森林》苦惱「八大場所」未解禁

江宏傑老家孤單藍白拖　爸爸「一句話感謝」快閃關門

王燦出場被虧減肥還沒成功 　《黃金》合體賴慧如網驚喜

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

「原來局都設好了」柯文哲去環南市場嚇一跳　酸林昶佐害人害己

柯文哲讚陳時中高EQ　下一句酸爆

柯文哲稱被設局　王必勝反問「站著怎麼開會」

快訊／唐鳳疫苗預約登記正式上路！　第一批資格擬下周施打AZ

三級延長？　陳時中：還沒到降級條件

更多熱門

相關新聞

交通部僅紓困高捷！北捷抗議：切莫政治凌駕專業

交通部僅紓困高捷！北捷抗議：切莫政治凌駕專業

有媒體報導，交通部上週報請行政院核定的紓困方案，全國軌道單位只有高雄捷運被納入，引發台北捷運公司不滿與抗議，8日晚間痛批，之前是疫苗、現在是紓困，疫情期間全國百工百業均受到莫大衝擊，因此運量大幅下降、虧損嚴重，呼籲交通部將北捷等軌道業納入紓困方案補助對象，「切莫政治凌駕專業，甩鍋推卸責任！」

台南市將增設3處大型疫苗接種站

台南市將增設3處大型疫苗接種站

中央16日幫「50至64歲民眾預約打疫苗」

中央16日幫「50至64歲民眾預約打疫苗」

莫德德第2梯施打踴躍　花蓮醫護累癱仍喊值得

莫德德第2梯施打踴躍　花蓮醫護累癱仍喊值得

下修施打疫苗年齡　慈院醫護單日接種千名長者

下修施打疫苗年齡　慈院醫護單日接種千名長者

關鍵字：

北市新北莫德納疫苗

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級到726！20個場所適度鬆綁

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

快訊／2萬4千元以上勞工收入少2成　即可請領1萬元補貼

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面