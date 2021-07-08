越南洽購BNT約2個月就到貨　高虹安：為什麼台灣不行？

▲高虹安8日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者蘇晏男／台北報導

越南5月向輝瑞洽購購3100萬劑輝瑞／BNT疫苗，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權，昨日首批9萬7110劑運抵越南。對此，民眾黨立委高虹安8日表示，為何越南做得到，而台灣不行？她也呼籲，政府在採購國際認證疫苗尚須更積極，莫再以政治因素影響疫苗採購進程，還請以台灣人民生命與生計為第一考量。

針對越南購買輝瑞／BNT疫苗情況，高虹安8日下午在臉書表示，她在5月19日台灣宣布全台進入「三級警戒」時，就大聲疾呼政府應儘速採購國際認證的疫苗，然而中央流行疫情指揮中心多以「買不到疫苗」來回應我們的呼籲。

她說，然而越南5月即積極採購的疫苗7月已陸續到貨，台灣人卻還在搶被總統特助洪耀南嘲笑的「詠春疫苗」，或只能寄希望於效果尚待驗證的國產疫苗，不禁想問為何越南做得到，而台灣不行？

接著，高虹安表示，昨天台北市長柯文哲也在中廣董事長趙少康專訪中提到，意識形態一個程度就可以，台灣沒道理買不到疫苗。她認為，如果是因為意識型態作祟，不願遵守區域代理的國際商業慣例，而罔顧台灣民眾的生命，導致社會經濟運作停滯，將造成再多的防疫或紓困預算都無法彌補的損失。

高虹安指出，新冠肺炎的病毒株仍然在變異中，疫苗對於變種病毒的保護力有稍微降低，有些國家如英國已經規劃施打第三劑疫苗，以台灣目前含國產疫苗約3000萬劑的採購量，即便加上民間捐贈的1000萬劑疫苗，至少還有1000萬劑以上的疫苗缺口。

高虹安呼籲，政府在國際認證疫苗的採購上必須以更積極的態度進行，莫再以政治因素影響疫苗採購進程，還是請以台灣人民的生命與生計為第一考量才是。

高虹安也用Hashtag強調，「越南買的疫苗約兩個月就到貨」、「填空題要拚什麼」、「好想贏越南」。

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