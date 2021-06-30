「演藝團體紓困貸款」懶人包！額度最高600萬、1年利息全補貼

▲文化部長李永得說明「演藝團體紓困貸款專案」。（圖／翻攝文化部直播）

記者林育綾／台北報導

為因應今年嚴峻疫情，除了經濟部紓困貸款，文化部與文策院、信保基金、臺灣銀行、合作金庫等合作，明（7/1）日將開辦為藝文團隊量身打造的「演藝團體紓困貸款專案」，由政府提供10成信用保證及1年全額利息補貼，支持藝文團隊度過疫情難關。

文化部表示，考量演藝團體過去常有貸款不易情形，文化部針對於我國立案之財團法人、公益社團法人或依各縣市相關法規登記立案，從事音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、視覺藝術、影像藝術等製作展演的演藝團體，推出專屬貸款方案，強調「好貸、快速、少負擔」。

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貸款範圍為受疫情影響團體為維持營運及研發創作所需，包括人事、業務、場租、行政等資金，貸款額度最高600萬元，期限最長5年（含寬限期最長1年），貸款利率以郵局2年期定期儲金機動利率（現為0.845%），加承貸金融機構加碼（不得超過1%），目前最高貸款利率為1.845%。

文化部指出，本次貸款最大的特色除了由政府提供10成信用保證，還有最多1年利息全額補貼，這點比經濟部的半年利息補貼購優惠；而申辦所需的銀行服務費、保證期間手續費等，亦由文化部全額負擔。同時將由文策院進行資格審查，並規劃「綠色通道」，期盼協助演藝團體獲得快速核貸及足夠的資金支持。

申貸期間自7月1日起至111年1月31日前，申請者可至文化部或文策院官網下載申請表填寫，並備妥登記立案文件、負責人身分證明影本、受疫情衝擊相關佐證資料、切結書、個人資料搜集同意書、其他承貸金融機構要求檢附文件等，以電子郵件線上向文策院申請即可。

文化部表示，為協助演藝團體瞭解申貸資訊，文策院將於7月5、6、15日辦理3場次線上說明會。詳細貸款及說明會資訊，可至文化部或文策院官網、臉書查詢，或撥打紓困貸款專線02-27455058。

▼「演藝團體紓困貸款專案」懶人包（文化部提供）：



相關資訊：文化部「文化藝術防疫及紓困振興專區」、文策院官網

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