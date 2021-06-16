藍營4立委喊刪藝文紓困3.9億　李永豐：荒謬提案是一種恥辱

▲針對藍營立委提案刪減藝文紓困，藝文界紛紛發聲。（圖／Facebook／藍士博）

記者林育綾／綜合報導

疫情重創藝文產業，不過昨（15）日有藍營立委提案，希望刪除文化部藝文紓困3.9億預算，也就是將紓困金從原估計8個月砍到3個月。雖提案並未通過，但此舉引發藝文界軒然大波，紙風車劇團執行長李永豐也在臉書感嘆，「表演藝術界遭遇空前大災難，立法院竟然有此種荒謬提案，不管成立與否，都是一種恥辱！」

行政院編列紓困預算，昨立法院財政委員會等聯席審查，其中文化部編列新台幣6億2776萬元，補助藝文工作者營業損失等，期間為自民國110年5月到12月。不過，國民黨4名立委葉毓蘭、鄭正鈐、林思銘、李德維提案，希望刪除3.9億元，原因是其他部會紓困補助大多是3個月（5月至7月），認為文化部應比照，以免有不公平問題。

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雖提案之後改為主決議，未刪減預算，不過此舉也引發藝文界軒然大波，其中表演藝術聯盟也發出緊急聲明提到，「表演藝術並不像其他大多數行業，解封後即可恢復營業。表演藝術節目都需至少半年至一年的籌備，甚至更長的準備與排練期。⋯⋯籲請各界理解包含表演藝術在內的藝文行業，疫情衝擊影響比其它行業早，解封比其它行業晚的事實，並支持現行的藝文紓困政策」。

文化部也回應，此次藝文紓困4.0針對自營的藝文工作者（自然人），補助共編列6億2476萬元，在生活補貼部分，皆比照各部會為5至7月，以每月1萬元，3個月合計3萬元計算。此外考量藝文工作者工作性質特殊，常以耗時數月甚至數年創作、排演來完成展演，疫情間之營運成本、損失，難以依照一般營利單位來計算，因此，另外編列自然人得申請製作等費用補助，總計生活補貼及製作成本補助，以6萬元為上限。自6月7日申請至今，自然人申請件數已超越去年紓困1.0、2.0件數，逾15000件，顯見此次疫情嚴峻，民眾需求更高，文化部表示將謹慎運用特別預算，期盼朝野共同支持，扶植藝文產業永續發展。

紙風車文教基金會執行長李永豐也在臉書感嘆，表示「很少對文化政策及立法有任何看法，但此刻疫情肆虐表演藝術界遭遇空前大災難 立法院竟然有此種荒謬提案，不管成立與否，都是一種恥辱！」後續也說，「如果讓其他國家的朋友知道，我真的覺得是丟臉」、「很難過 不想說了 來去做事比較實際！」

民進黨立委吳思瑤則表示，「讓大家憂心了。我們會全力守護珍貴的文化預算。」、「大家的團結發聲，讓提案委員知難而退。」立委黃國書也呼籲「停止惡意杯葛藝文紓困」。

▲黃國書呼籲「停止惡意杯葛藝文紓困」。（圖／Facebook／黃國書）

台灣基進桃園黨部執行長、圖書金鼎獎得主藍士博也在臉書PO文提到，藍營立委這樣的提案，忽略了藝文工作其實是長期的累積，每個表演乍看只有2個小時、一個週末、一個月，卻都是藝文工作者一輩子的累積。而他也說，一直以來，藝文工作者的收入就存在著不穩定、少積累等情況，這兩年因為疫情的影響，更是雪上加霜。「文化部願意跳出既有的框架，將紓困振興的補助時間拉長，是一件應該被鼓勵的事情。這絕對不是獨厚藝文工作者，而是盡力幫助目前已經奄奄一息的文化場域，添一點油，點一盞燈，有燈就有人」。

今（16）日立委葉毓蘭也表示，為避免廣大藝文團體和朋友的擔憂，因此在仔細思考後，決定撤案。她說明，雖然在部會解釋後，都改為沒有刪減預算的主決議，「但因為提案前沒有先諮詢藝文團體，讓藝文朋友們感到不安，深感抱歉為了避免引起更多的爭議與不必要的擔憂，因此決定撤案」。

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